Times: võitlus Kinburni pärast võib määrata Ukraina sõja edasise saatuse

Ajaleht The Times kirjutab, et võitlus Mõkolajivi oblastis asuva Kinburni maasääre pärast võib otsustada, milline riik võidab Venemaa ja Ukraina sõja. Kinburn asub Musta mere ääres ja piirkonna pärast võitlesid juba Osmanite impeerium ja Venemaa tsaaririik.

Ajalehe The Times ajakirjanikud külastasid Otšakivi linna. Kinburni maasääre tipp asub Otšakivist vaid paari kilomeetri kaugusel.

"Me näeme siit kõike. Me ei tea täpselt, mis toimub, kuid Kiburnis on näha tulekahjusid," ütles Otšakivi linnapea.

Praegu pole veel täpselt selge, kes kontrollib Kinburni. Suurbritannia kaitseministeeriumi poolt avaldatud kaartidel on näha, et Kinburni kontrollivad juba ukrainlased. Ukraina sõjaväe pressiesindaja ütles aga esmaspäeval, et veel on liiga vara kinnitada, et Ukraina kontrollib Kinburni, vahendas The Times.

Timesi teatel elavad Otšakivi elanikud pidevate rünnakute all. Kinburn asub strateegiliselt tähtsas asukohas, kuna piirkonnas asuvad olulised veeteed. Kinburni kontrollides suudab Venemaa armee blokeerida laevaliikluse Mõkolajivi ja Hersoni sadamatest.

"President Volodõmõr Zelenski tahab, et Mõkolajivist saaks alustada jälle vilja tarnimist Euroopasse," ütles üks Ukraina allikas.

Lääneriikide analüütikute hinnangul annaks Kinburni tagasivallutamine Ukrainale veel ühe eelise. See võimaldaks Ukrainal ohustada Vene vägesid, mis asuvad Krimmi poolsaarel.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas hiljuti, et Venemaa ehitab Kinburni piirkonda kaitserajatisi.

"Vene sõjavägi peab võimalikuks, et Ukraina võib korraldada vastupealetungi üle Dnipro ja Kinburni maasääre kaudu," teatas ISW.

Esimene Kinburni lahing toimus juba 1787. aastal. Venemaa väejuhataja Aleksandr Suvorov alistas siis Osmanite impeeriumi sõjaväe. Otšakivis on endiselt olemas Suvorovi ausammas.