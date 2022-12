Macroni sõnul võivad USA roheäri seadused lõhestada lääneriikide ühtsust

Prantsusmaa president Emmanuel Macron sõitis riigivisiidile USA-sse, kus ta kritiseeris teravalt Washingtoni poolt välja kuulutatud 370 miljardi dollari suurust inflatsiooni vähendamise seadust (IRA). Macron hoiatas, et see seadus võib lõhestada lääneriikide ühtsust.

IRA seadusega tahab USA edendada rohelise energiaga seotud tööstusharusid. Selle käigus pakub Washington maksusoodustusi elektriautodele, mis on toodetud USA-s. Prantsusmaa hinnangul on see seadus protektsionistlik meede, kuna see julgustab ettevõtteid suunama investeeringuid Euroopast eemale.

Macron pidas kolmapäeva õhtul kõne Prantsuse USA saatkonnas. Macron ütles, et kuigi ta nõustub inflatsiooni vähendamise seaduse eesmärkidega, siis see seadus avaldab Euroopa tööstusele negatiivset mõju.

"Viimaste kuude valikud, eriti IRA, on valikud, mis lõhestavad läänt. Peame oma poliitilisi tegevuskavasid koordineerima," ütles Macron.

Macroni sõnul võib Prantsusmaa IRA seaduse tõttu ilma jääda paljudest töökohtadest.

"Võib-olla lahendab see seadus USA probleemid, kuid muudab minu omad hullemaks," ütles Macron.

Prantsuse ametnikud ütlesid, et arutavad oma USA kolleegidega võimalust, mis aitaksid vältida konkurentsimoonutusi sellistes rohelistes tööstusharudes nagu elektriautod ja taastuvenergia, vahendas Financial Times.

Macron on varem kutsunud EL-i üles võtma vastu sarnast seadust, mis pakuks toetusi Euroopa firmadele. Joe Bideni administratsioon väidab, et IRA on vajalik, kuna see aitab võidelda kliimamuutuste vastu.