Pärnu Päikese kool sai Eesti kokkadelt köögiriistad

Tuntud koka Peeter Piheli eestveetav projekt on kestnud juba kümme aastat. Alguse sai see restoranide jalgpalliturniirist. Kord aastas mängitakse palli, osalenud on kuni 16 võistkonda.

"Restoranid annetavad oma kinkekaarte ja kinkekaartidest loteriitulu läheb mõnele Eesti koolile. Me oleme kümne aasta jooksul toetanud koole üle Eesti alates Rosma koolist kuni Kihnu saareni välja. Selleaastane Pärnu kool on ka täiesti loogiline. Alati see projekt, pea alati, on seotud just söögitegemisega või kokandusega. Pärnu Päikese kooli me leidsime tänu Tartu Emajõe koolile, keda me toetasime eelmisel aastal. Küsisime nende käest. Nemad panid näpu Päikese kooli peale," rääkis kokk Peeter Pihel.

See kool ei satu kunagi ajalehtedes avaldatavate koolide edetabelisse, ka kõige lõppu mitte. Aga siinseid lapsi õpetatakse paljuski läbi praktilise tegevuse, mille juurde käib ka toiduvalmistamine.

"Me pakume toimetuleku- ja hooldusõpet. See õpe on väga praktiline. Seotud argiste oskustega, seotud sellega, et laps saaks hakkama iseendaga, oma lähedastega selles keskkonnas, kus ta on. Kaugem eesmärk on, et laps võimalikult hästi sulanduks tavaühiskonda, et ta saaks hakkama tavaühiskonna normide ja reeglitega," kooli kodundus- ja käsitööõpetaja Hanna Einaste.

Pihel ütles, et kuna kooli õppeklass vajas just selliseid tarvikuid, siis läks see ligi 3000 eurot, mis võistlustega koguti, asja ette.