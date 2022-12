Lähipäevad olulist lumelisa ei too

Ilm püsib talvine, aga suuremat lumelisa lähipäevad ei too.

Reede öö tuleb Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ja sajuta, Lääne-Eestis pilvisem ning öö hakul sajab kohati vähest lund. Puhub ida- ja kagutuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -10 kuni -16, Lääne-Eestis -5 kuni -10, saarte rannikul kohati 0 kraadi ümber.

Reede hommik on muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Külma on sisemaal kuni 16 kraadi, rannikualadel on miinuskraade tunduvalt vähem.

Päev tuleb vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub ida- ja kagutuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -5 kuni -11, saartel -1 kuni -5 kraadi.

Järgnevatel päevadel ootab meid valdavalt pilves, kohatiste selginemistega ilm. Paiguti võib sadada kerget lund, saartel soojematel hetkedel ka lörtsi. Laupäev tõotab tulla veel märkimisväärselt külm. Öösel jääb temperatuur keskmiselt -10 kraadi juurde, päeval -6 kraadi juurde. Pühapäevast alates miinuskraadid vähenevad. Öised temperatuurid jäävad mandril -2 ja -8 kraadi vahele, päevased -1 ja -6 kraadi vahele. Samas rannikul ja saartel võib termomeeter ka mõnd plusskraadi näidata.