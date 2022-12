Ukraina keelustab Venemaaga seotud õigeusu kiriku

Oluline 30. novembril kell 7.33:

- Politico: USA tahab Lähis-Idast NASAMS õhutõrjesüsteeme Ukrainale;

- Zelenski: Venemaaga seotud kirikud ei tohi Ukrainas tegutseda;

- ISW: Vene väed ei suuda Zaporižžja oblastit täiel määra hoida;

- ISW: Lukašenka räägib NATO ohust, et vältida Ukrainas sõtta minekut.

Ukraina peastaap: Venemaa valmistab ette uut mobilisatsioonilainet Krimmis

Ukraina relvajõudude peastaabi reede hommikul avaldatud rindeülevaates väidetakse, et Vene okupatsioonivõimud valmistuvad korraldama okupeeritud Krimmi poolsaarel uut mobilisatsioonilainet.

Peastaabi sõnul on okupatsioonivõimud intensiivistanud ka Hersoni oblasti okupeeritud aladel kontrollimeetmeid elanike liikumise üle.

Eelkõige tugevdati kontrolli Henišeski linnas.

Politico: USA tahab Lähis-Idast NASAMS õhutõrjesüsteeme Ukrainale

Ameerika Ühendriigid peavad kõnelusi mitme Lähis-Ida riigiga, et nood annaks osad oma õhutõrjesüsteemid Ukrainale, kinnitas kaitsetööstusvaldkonna ettevõtte Raytheon tegevjuht Politico vahendusel.

Raytheoni tegevjuhi Greg Hayesi sõnul on USA ja teiste NATO riikide kõneluste eesmärgiks saata Ukrainale täiendavaid NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems) õhutõrjesüsteeme.

USA kavatseb anda Lähis-Ida riikidele asenduseks uued NASAMS süsteemid järgmise 24 kuu jooksul.

Ühe NASAMS õhutõrjesüsteemi ehitamine võtab ligikaudu kaks aastat aega, kuna vajalike elektroonikakomponentide ja raketimootorite hankimist peab ette planeerima.

USA on juba varem saatnud Ukrainale kaks NASAMS õhutõrjesüsteemi ning on lubanud vastavaid relvasüsteeme saata Ukrainale veel.

Raytheon ei täpsustanud milliste riikidega USA praegu kõnelusi peab, kuid Lähis-Idas on NASAMS õhutõrjesüsteeme ostnud Omaan ja Katar.

Saksamaa andis Ukrainale sillatanke ja piirikaitse tehnikat

Uusima Saksamaa sõjalise abipaketi raames anti Ukrainale mitmeid sõidukeid, sh kolm Beavers sillatanki ja piirikaitseks mõeldud masinaid. Lisaks tarniti Ukrainale 4000 magamiskotti ja Mi-24 kopterite varuosi ning 30 kiirabimasinat.

Macron Washingtonis: me ei sunni kunagi ukrainlasi tegema neile vastuvõetamatut kompromissi

Prantsusmaa president Emmanuel Macron kinnitas riigivisiidil USA-sse, et lääneriigid ei survesta kunagi Ukrainale peale kompromissi, mis Ukrainale endale poleks vastuvõetav.

Nii USA president Joe Biden kui Prantsusmaa president Macron mõistsid hukka Venemaa sõja Ukraina vastu.

Zelenski: Venemaaga seotud kirikud ei tohi Ukrainas tegutseda

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas neljapäeval oma õhtuses videopöördumises, et Ukraina rahvusliku julgeoleku nõukogu kohtus hiljuti ning arutas Ukraina usuelu.

Nõukogu andis Ukraina valitsusele suunise koostada seaduseelnõu Ukraina parlamendile, millega muudetaks ebaseaduslikuks Venemaaga seotud religioossete organisatsioonide tegutsemise Ukrainas.

Sisuliselt keelustatakse Ukraina Vene õigeusu kirikuga seotud kirikud. Vene õigeusu kirik eesotsas selle juhi, patriarh Kirilliga, on innukalt toetanud Venemaa sõda Ukraina vastu.

Lisaks anti vastavale riigiasutusele ülesanne kontrollida Ukraina õigeusu kiriku seoseid Vene õigeusu kirikuga. Samuti kavatseb Ukraina avalikustada Venemaaga koostööd teinud usumeeste nimed.

Zelenski sõnul tagatakse nende meetmetega Ukraina vaimne sõltumatus.

Hiljuti korraldasid Ukraina eriteenistused mitmeid läbiotsimisi erinevate Vene õigeusu kirikuga seotud Ukraina kloostrite ja muude usurajatiste ruumides.

ISW: Vene väed ei suuda Zaporižžja oblastit täiel määra hoida

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul näitab Vene vägede ümberpaiknemine Zaporižžja oblastis, et Vene väed ei suuda nende jaoks kõiki kriitiliselt tähtsaid piirkondi Ukraina rünnakute vastu kaitsta.

ISW analüütikute hinnangul on eriti märgiline Vene vägede taandumine Pologivi asulast, kuna see asub olulise teede ristumiskoha lähistel. Ilma selleta on Vene vägedel raskem kaitsta Tokmaki Ukraina vasturünnakute eest.

Mõttekoja hinnangul on Vene väejuhatus hinnanud, et nad ei suuda kogu Zaporižžja oblasti rinnet kaitsta ja on välja valinud prioriteetsemad kohad, kuhu väed koondada. Samas võib tegu olla ka Vene vägede rotatsiooniga ning nendesse asulatesse võidakse paigutada uued üksused.

Ukraina väed on kaudtulega rünnanud Zaporižžja oblastis mitmeid Vene vägede ja tehnika koondumiskohti.

Vene väed hoiavad samas ISW hinnangul enda reserve Krimmis.

Mõttekoda tõi lisaks esile, et Vene väed jätkavad kaitserajatiste ehitamist Svatove-Kreminna rindejoonel Ida-Ukrainas.

ISW: Lukašenka räägib NATO ohust, et vältida Ukrainas sõtta minekut

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut toob esile, et Valgevene president Aleksandr Lukašenka pidevad teated NATO tekitatud ohust Valgevene vastu aitab tal vältida Ukraina vastu sõtta minekut.

Lukašenka on süüdistanud NATO riike mitmetes provokatsioonides. Samal ajal kinnitas Valgevene kaitseminister Viktor Khrenin, et riik ei valmistu sõjaks ning Valgevene kaitseb ainult enda territooriumi.

ISW analüütikute hinnangul on Valgevene sedasi loonud inforuumi, mille najal õigustada Valgevene sõdurite püsimist enda riigi piires kuigi Venemaa sooviks, et riik liituks sõjaga Ukraina vastu.