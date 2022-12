ISW: relvastatud opositsioon Talibani võimule on eelkõige riigi kirdeosas

Talibani üks põhivastane Afganistanis on Islamiriik Khorasani provintsis (ISKP), mis on peamine konkreetse terroriorganisatsiooni allharu Lõuna-Aasias, hindab Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) oma vastavas ülevaates.

ISKP püüdis ära kasutada Afganistani valitsuse kokku kukkumist, et enda positsiooni Afganistanis parandada peale varasemaid lüüasaamisi.

Islamiriik hävitati 2019. aastal ja siis ehitati vangide abiga taas üles

Islamiriik Khorasani provintsis moodustati 2015. aastal Talibani Pakistani harust, Usbekistani islamiliikumisest ja teistest rühmitustest üle jooksnud võitlejatest.

ISKP tegutses 2015. aastast kuni 2019. aastani Ida-Afganistanis, kuid neil oli ISW mõttekoja hinnangul mõju osade piirkondade üle ka Kirde- ja Lõuna-Afganistanis.

USA ja Afganistani julgeolekujõud suuresti neutraliseerisid ISKP võime kontrollida Afganistanis territooriumi 2019. aastaks.

Alates 2021. aastast on ISKP püüdnud end taas üles ehitada ning selleks värvati muuhulgas 2000 endist vangi, kes vabanesid peale Kabuli langemist Talibani võitlejate kätte.

ISKP on sõjauuringute instituudi analüütiku Peter Millsi sõnul hakanud tegema enam propagandat usbekkide ja tadžikkide suunas, keda püütakse organisatsiooni liikmeks värvata.

Islamiriigi Khorasani haru võitlejad ründavad eelkõige Talibani võitlejaid, ametnikke ja usujuhte ning üritavad seeläbi õõnestada Talibani kontrolli Afganistani üle.

Kõige enam on ISW hinnangul ISKP aga rünnanud Afganistani usuvähemusi.

Mõttekoja sõnul tundub ISKP taastavat osaliselt enda kohalolu Nangarhari ja Kunari provintsides.

Enamus Talibani vastu olevaid rühmitusi on uued, väikesed ja piiratud võimekusega

Mõttekoja ISW hinnangul on enamus Talibani vastu võitlevaid rühmitusi värskelt loodud, väikese liikmeskonna ja piiratud võimekusega.

Suurim nendest grupeeringutest on Afganistani Rahvusliku Vastupanu Rinne, mis tegutseb Kirde-Afganistanis. Rinnet juhib Ahmad Massoud, kes on legendaarse mudžahiidi väejuhi Ahmad Shah Massoudi poeg.

Rahvusliku Vastupanu Rinnet hakati looma 2019. aastal eeldades, et Afganistani valitsus kukub kokku. Organisatsioon tegutseb eelkõige riigi etniliste tadžikkide aladel, suuresti Panjshiri orus.

2022. aastal on organisatsioon laiendanud oma haaret Takhari ja Badakhshani provintsidesse.

Operating predominantly in NE Afghanistan, especially within and alongside the Panjshir Valley, the NRF is led by Ahmad Massoud, son of the legendary mujahideen commander Ahmad Shah Massoud.



The NRF was the best-positioned and best-organized non–Islamic State non-state actor ... pic.twitter.com/wiimY7Nr6Z