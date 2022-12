Euroopa Liidu kallile virtuaalpeole ei tulnud külalisi

Euroopa Liit kulutas 387 000 eurot virtuaalmaailma loomiseks, mis pidi aitama turundada Euroopa Liidu arenguprojekti Global Gateway.

Majandusbloki ametnikud lootsid oma digimaailma avaüritusele palju külalisi, kuid kohale tulid vaid üksikud.

Devexi ajakirjanik Vince Chadwick teatas, et peale tema oli kohal veel viis inimest.

I'm here at the "gala" concert in the EU foreign aid dept's €387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds — see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone. https://t.co/ChIHeXasQP pic.twitter.com/kZWIVlKmhL