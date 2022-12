Tallinna trammid 3 ja 4 seisid liinide lõhkumise tõttu reede õhtuni

Seoses elektrikatkestusega Pärnu maanteel oli reedel trammiliiklus liinil 3 ja 4 häiritud ning trammiliiklus oli suunatud Koplisse, teatas Tallinna Linnatranspordi AS (TLT).

Algselt prognoosis TLT, et trammiliiklus liinidel 3 ja 4 taastub reede õhtuks, kuid teatas hiljem, et liiklus Tondi suunal ei taastu enne laupäeva hommikut. Reede õhtul kella 20.45 ajal teatas amet siiski, et avarii Pärnu maanteel likvideeriti ning trammid 3 ja 4 sõidavad taas graafiku järgi.

Elektrikatkestus juhtus kontaktliinide lõhkumise tõttu.

"TLT avariibrigaad tegeleb probleemi likvideerimisega ning teeme kõik selleks, et trammiliiklus võimalikult kiiresti taastada. Eeldatavalt saadakse probleemist jagu juba tänase tööpäeva lõpuks. Vabandame ebamugavuste pärast ja loodame reisijate mõistlikule suhtumisele," ütles ettevõtte pressiesindaja Olga Polienko reede päeval.