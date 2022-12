Ukraina üritab parandada elektrivõrku ja proovib läänest hankida varuosasid

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Ukrainal hakkavad otsa saama elektrivõrgu jaoks vajalikud varuosad, kuna Venemaa jätkab riigi energiataristu pommitamist. Ukraina proovib seetõttu juurde hankida varuosasid.

Venemaa ründab järjepidevalt Ukraina energiataristut, Kreml tahab nii õõnestada ukrainlaste võitlusvaimu. Ukraina jätkab elektrivõrgu parandamist, kuid riigil on vajalikud seadmed ja varuosad otsa saanud, vahendas The Wall Street Journal.

USA ja lääneriigid proovivad Ukrainat toetada, kuid neil on raskusi leida tehnikat, mis sobiks Ukraina energiavõrgule. Ukraina elektrivõrk kasutab endiselt nõukogudeaegset tehnoloogiat. Pikemas perspektiivis üritab Ukraina üle minna kaasaegsele tehnoloogiale ja peab seetõttu läbirääkimisi lääne suurfirmadega.

Ukraina ametnikud hoiatavad, et elektrikatkestused lähevad üha sagedasemaks ja pikemaks.

"Energia on selles sõjas veel üks rindejoon. Venemaa hävitab järjepidevalt neid rajatisi, me vajame üha rohkem uusi seadmeid," ütles Ukraina energiaministeeriumi kõrge ametnik Jaroslav Demtšenkov.

Elektrivõrkude parandamine on ohtlik töö. Parandustööde käigus on surma saanud neli energiafirma DTEK töötajat. Surma on saanud ka viis Ukrenergo töölist.

DTEK juht Maksim Timtšenko ütles, et firma peab varuosade hankimiseks läbirääkimisi rahvusvaheliste firmadega, sealhulgas General Electricuga. Seadmete väljavahetamine võtab aga aega, uue trafo tootmiseks ja paigaldamiseks võib kuluda üheksa kuud.