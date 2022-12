California võib orjade järeltulijatele maksta hüvitiseks 569 miljardit

USA-s California osariigis asuv reparatsioonikomitee tegi ettepaneku, et osariigi orjade järeltulijad võiksid saada diskrimineerimise eest 223 200 dollari eest hüvitist. Ettepaneku kohaselt maksaks California reparatsioone kokku 569 miljardi dollari ulatuses.

Üheksaliikmelise reparatsioonide maksmise töörühma moodustas California demokraadist kuberner Gavin Newsom. Töörühma fookuses on eluaseme diskrimineerimisega seotud ülekohtu hüvitamine. Ajalehe The New York Times andmetel kuluks 2,5 miljonile mustanahalisele californialasele hüvitise maksmiseks 569 miljardit dollarit. Diskrimineerimine toimus aastatel 1933-1977.

Arutelud siiski alles käivad, töörühm veel kaalub, kuidas peaks toimuma hüvitise maksmine. Mõned soovitasid pakkuda eluasemetoetust, teised aga leidsid, et raha tuleb anda otse kätte.

Töörühm on tuvastanud veel teisi põhjusi, miks orjade järeltulijatele tuleb maksta hüvitist. Töörühm korraldas osariigis ka kohtumisi mustanahaliste kogukonna liikmetega.

"Me vaatame reparatsioone sellises mastaabis, mis on suurim pärast rekonstrueerimist," ütles töörühma liige ja Berkeley ülikooli professor Jovan Scott Lewis.

Rekonstrueerimise ajastu oli periood USA ajaloos, mis kestis aastatel 1863-1877. USA võimud proovisid siis riiki pärast kodusõda uuesti üles ehitada.

Töörühm tõi ka näiteid, mis on seotud eluaseme diskrimineerimisega. San Francisco lähedal asus kunagi linn Russell City, kus leidsid peavarju lõunast põgenenud mustanahalised perekonnad. Linnas elanud inimesed ütlesid töörühmale, et see lammutati ja piirkonda tuli hoopis tööstuspark.

Üks endine Russell City elanik ütles, et ta sai oma kodu eest 2200 dollarit. Ta ostis aga maja palju suurema summa eest.