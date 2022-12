Suurematel erakondadel on Pärnumaa valimisnimekirjade esikolmikud paigas

Pärnumaa seitsmemandaadilises valimisringkonnas on erakonnad valimisnimekirjadega juba nii kaugel, et võivad esikolmikus kandideerijad üles lugeda. Vaid Parempoolsetel töö veel käib.

Üldiselt eelistatakse nimekirja etteotsa panna juba tuntud poliitikud ja see käib ka Isamaa Pärnumaa nimekirja kohta.

"Kindlasti meil on neid, kes on staažikad kandideerijad ja on uusi tulijaid. Nii et on erinevaid. Andres Metsoja on meil esimesel positsioonil, Ela Tomson tegi eelmisel korral väga hea tulemuse ja on teisel kohal kindlasti, mina kolmandal kohal," selgitas Isamaa Pärnu piirkonna esimees Lauri Luur.

Reformierakond läheb valimistele triibulise nimekirjaga ehk mehed ja naised vaheldumisi.

"Meil on nimekirjaga kõik väga hästi – Reformierakonna Pärnumaa nimekiri on komplekteeritud. Esikolmik on meil Toomas Kivimägi, Annely Akkermann ja Jüri Jaanson," rääkis Reformierakonna Pärnumaa piirkonna juht Irina Talviste, kes on ise nimekirjas neljandal kohal.

EKRE nimekiri sai valmis juba 1. oktoobriks, et oleks aega kandidaate valimisteks ettevalmistada.

"Esimene on ikka meie endine erakonna esimees ja praegune auesimees Mart Helme. Üldkoosolek valis mind teiseks numbriks. Ja kolmas on erukindral Alar Laneman, kes on ka praegu riigikogu liige," ütles EKRE Pärnumaa ringkonna esimees Helle Kullerkupp.

Keskerakond toob Pärnumaale kandideerima tuntud staažika poliitiku.

"Nimekirjaga on hästi. Meil täna juhatus kinnitas esikolmiku, kus on esinumbriteks mina, Marko Šorin ja Enn Eesmaa. Meid tuleb üheksa inimest, kelle seas on mitu päris üllatavat nime, aga neid me tutvustame lähima kahe nädala jooksul," rääkis Keskerakonna Pärnumaa piirkonna esimees Andrei Korobeinik.

Sotsiaaldemokraatidel läheb täisnimekirjaga veel aega.

"Esinumbritena on meil paika sätitud tervise- ja tööminister Peep Peterson, teine number on kindlasti Gerda Kordemets. Uue inimesena lisandub kindlasti Rein Kontus, endine Põhja-Pärnumaa vallavanem, kes on pikka aega töötanud päästeametis. Aga tema numbrit, mitmes ta nimekirjas olema saab, täna me veel ei tea," ütles SDE Pärnu osakonna esimees Jana Ristimets.

Eesti 200 lubab riigikokku muutusi viia. Valimistele läheb erakond täisnimekirjaga.

"Me veel viimistleme seda. Küll aga täna ma saan välja tuua kolm nime, kes seal kindlasti on: need olen ma ise – Kätlin Joala –, Peeter Tali ja Sulev Alajõe. Meil on meeskond, kus on kogemusi, teadmisi ja oskust näha tulevikku," rääkis Eesti 200 Pärnu osakonna juht Kätlin Joala.

Parempoolsetel käib valimisnimekirjadega tõsine töö.

"Parempoolsed panevad praegu nimekirja üle Eesti kokku, nii et andes intervjuud Pärnule, olen ise täna Narvas. Aga arvestades, et Parempoolsed on teistest veidi maas oma objektiivsete asjaolude tõttu, siis kõik võtab aega," ütles Parempoolsete esimees Lavly Perling.