Kallas: Vene naftale seatav hinnalagi peab olema madalam kui turuhind

Uudisteagentuuri Reuters teatel on liikmesriigid saavutanud põhimõttelise kokkuleppe, ent Poola on võtnud veel mõtlemisaega. Peaminister Kaja Kallas ütles, et ootab tänase päeva jooksul siiski veel ka lõplikku kokkulepet. Johannes Voltri küsis poliitikutelt, kas nad jäävad väljapakutud lahendusega rahule.