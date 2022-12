Opositsiooni hinnangul pole põhjust taastuvenergia tasuga jätkata

Taastuvenergia toetuste eesmärk oli soodustada uute tootjate turuletulekut ja seda on makstud enam kui 20 aastat. Selle aja jooksul on toetuste skeeme muudetud korduvalt. 2018. aastal varasem helde skeem kaotati ja sellest ajast makstakse toetust vähempakkumiste kaudu.

"Ainukene kindlus, mida nad vajavad, on see, et kui see hind väga madalale langeb, siis nad saavad hakkama. See on nüüd see uus plaan. See, mis vanal ajal oli ja sellest, millest praegu väljumine toimub ja mille eest Elering raha korjab, on ikkagi see vana skeem ja see vana skeem nüüd kahe-kolme aastaga väheneb," rääkis riigikogu majanduskomisjoni esimees, reformierakondlane Kristen Michal.

Taastuvenergia tasu tõuseb järgmisel aastal kümme protsenti ehk 1,24 sendile kilovatt-tunnis. Kuna vana skeemi järgi makstakse tasu paljudel juhtudel veel aastaid, ei pea opositsioon skeemiga jätkamist mõistlikuks.

"Tänaste elektrihindade juures ei ole mitte ühtegi põhjust, miks me taastuvenergia tasu peaksime jätkama. Kõik tuulikumehed, kõik päikesemehed tegelikult püherdavad kasumis," kommenteeris riigikogu liige, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juht Martin Helme.

Sotsiaaldemokraadist majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul ei saa riik varem sõlmitud kokkuleppeid muuta, sest see seaks ohtu usalduse riigi vastu.

"Kriitika poliitikute pihta on ju peamiselt selles, et me mõtleme lühiajalises perspektiivis kuni valimisteni või maksimum neli aastat. Tegelikult on tähtis, et ka erakondadeüleselt suudetakse kokku leppida mingisugustes strateegilistes suundades, see, et kokkulepped peaksid pikemalt," ütles Sikkut.

Helme nimetab sellist kokkulepet liiakasuvõtmiseks. "Selle sama Euroopa direktiivi järgi, mille järgi seda taastuvenergia tasu võetakse, on keelatud põhjendamatu kasumlikkus või liiakasuvõtmine ja meil Eestis loomulikult see liiakasuvõtmine toimub," ütles Helme.

Alates 2010. aastast on riik taastuvenergia toetusi maksnud ligi miljard eurot. Konkurentsiameti prognoosi kohaselt võib vana taastuvenergiaskeemi kogumaksumus kujuneda kokku 1,5 miljardi euroni.