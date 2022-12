Nädalavahetusel püsib rahulik talveilm

Laupäeva öö on pilves selgimistega ning kohati sajab vähest lund. Puhub ida- ja kagutuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni -9 kraadi, pikemate selgimiste korral võib langeda kuni -15 kraadini.

Hommikul on peamiselt pilves ilm. Mõnel pool sajab vähest lund. Puhub tasane idakaare tuul ning termomeetrinäit jääb -3 ja -9 kraadi vahele.

Päev tuleb pilves selgimistega ning saartel võib kohati vähest lund sadada. Valdavalt puhub kagu- ja lõunatuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -6, saarte rannikul tõuseb 0 kraadi lähedale.

Järgnevatel päevadel on taevas valdavalt pilves ning sajab lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Teisipäeval võib kohati ka tuisata. Võrreldes käesoleva nädalaga, hakkab ilm pühapäevast pehmenema. Kui nädala lõpus on päevane õhutemperatuur keskmiselt veel -4 kraadi, siis kolmapäeval püsib termomeetrinäit juba 0 kraadi juures. Sama tendents joonistub välja ka öiste temperatuuride juures. Pühapäeva öösel on külma keskmiselt -6 kraadi, kolmapäeval juba vaid -2 kraadi.