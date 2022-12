Briti luure: Venemaa proovib ümber piirata Bahmuti linna

Oluline 3. detsembril kell 10.20:

- Hersonist on eemaldatud üle 7000 lõhkekeha;

- Rahuläbirääkimised Vene vägede lahkumata tähendaks varude täiendamist;

- Zelenski: Ukraina ekspordib enne kevadet 60 alust vilja;

- Biden ei kavatse Putiniga arutada sõja lõppu;

- Kirjanikud: kultuur ei ole Ukrainas kaasnev kahju, vaid sihtmärk;

- Ukraina hinnangul on Venemaa sõjas Ukraina vastu kaotanud üle 90 000 sõduri.

Briti luure hinnangul püüab Venemaa ümber piirata Bahmuti linna Donetski oblastis. Venelased koondavad oma peamise tulejõu 15 kilomeetri pikkusele rindejoonele Bahmuti ümber.

Venemaa on viimastel päevadel suure tõenäosusega teinud väikeseid edusamme selle rünnaku lõunateljel.

Venemaa võttis Bahmuti oma peamiseks ründesuunaks augusti algul. Asjatundjate sõnul oleks sellel vallutusel Venemaa jaoks pigem sümboolne tähendus, aga võimaldaks ka ohustada Kramatorski ja Slovjanski suuremaid linnapiirkondi.

