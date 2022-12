Teadusringide päeval oli üle Eesti avatud üle 50 teadusringi

Selleks, et juhtida tähelepanu loodus-, teadus- ja tehnoloogia valdkonna huviringidele ja näidata nende olulisust elukutse valikul, peeti laupäeval avatud teadusringide päeva. Eesti teadushuvihariduse liidu eestvedamisel olid üle Eesti avatud 50 teadusringi, kus lapsed ja lapsevanemad said kätt proovida nii robootikas, programmeerimises kui ka näiteks füüsikakatsetes.

Võrumaal teadusringe tegev MTÜ Nuti-Võlur eesvedaja Triinu Grossmann nentis, et kuigi noortele läheb arvutitemaatika hästi peale, on teadusringid jäänud populaarsete jalgpallimängu ja laulmise varju. Üks põhjus on vanemate vähene teadlikus teadusringidest ja sellest millega seal tegeldakse.

"Kindlasti on see väga loominguline, väga aju arendav ja muidugi arendab ka tehnoloogiaalaseid oskusi ja loodus-täppisteadusalaseid oskusi. Me tegeleme siin keemia-füüsika katsetega, õpime programmeerimist. Nii et kõik sellised oskused, mida me ootame, et meie tulevastel noortel oleks ja et nad saaks tööturul hästi hakkama," rääkis Grossmann.

Kolme tütre ema Pilvi Leotoots tuli teadusringide päevale Põlvamaalt. Pilvi sõnul on talle oluline arendada oma lastes loomingulisust.

"Minu lapsed on väga suured Rakett 69 fännid, see huvi on juba sealt tulnud ja siis ise lapsevanemana soodustame. Lastel laseme hästi palju ehitada, nuputada, ka lihtsalt käsitööd teha – käärid-liimid, kõik selliseid asjad, et areneks kätetöö ja loomingulisus," ütles Leotoots.

Avatud teadusringide päev toimus neljandat korda.