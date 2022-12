Zelenski: valusaimad võitlused käivad Bahmutis ja Soledaris

Oluline 4. detsembril kell 7.00:

- Ukraina sõnul kasutab Venemaa nafta eest saadud raha Lääne destabiliseerimiseks tulevikus.

Bahmuti lähedal lasti alla Vene sõjaväelennuk

Donetski oblastis – Bahmutis, Soledaris – on praegu, nagu varemgi, kõige kuumem ja valusam, ütles Zelenski. "Teeme kõik, et aidata seal oma poisse. Nad on meie kangelased, kes hoiavad kaitset. Kõik nad väärivad suurimat tänu! Tahaksin eraldi tänada Tšopi salga piirivalvureid, kes võitlevad Bahmuti lähedal ja lasid täna alla teise okupantide lennuki," sõnas Zelenski.

"Luhanski piirkond ja Harkivi piirkond – tugevdame seal oma jõude. Lõuna – jätkame okupantide võimete kustutamist. Piir – tugevdame kogu perimeetrit. Musta mere merepiir – töötame selle nimel, et Kalibri raketid saaksid lõpuks olla mere põhjas," lisas ta.

Zelenski: naftarahaga nõrgestab Venemaa Läänt

Oma kõnes kritiseeris president ka nafta hinnalae seadmist 60 dollarile lisades, et nafta eest saadud rahaga destabiliseerib Venemaa Läänt. "Maailmas on lõppenud arutelu hinnalagede ehk Venemaa nafta ekspordihinna piiramise üle. Paraku ilma suurte otsusteta, sest ma ei nimetaks suureks otsuseks Venemaa hindadele sellise piiri seadmist, mis on terroririigi eelarvele üsna mugav," sõnas Zelenski.

"Venemaa on energiaturu tahtliku destabiliseerimisega juba tekitanud tohutuid kahjusid kõikidele maailma riikidele. Ja maailm ei julge energiat desarmeerida. See on nõrk positsioon. See on ainult aja küsimus, millal tuleb ikkagi tugevamad vahendid kasutusele võtta. Kahju, et see aeg kaotsi läheb," rääkis Zelenski.

Ta märkis, et kui Venemaa nafta hinnapiir on 30 dollari asemel, millest Poola ja Balti riigid rääkisid, 60 dollarit, siis Venemaa eelarvesse laekub aastas umbes sada miljardit dollarit. "See raha ei lähe mitte ainult sõjaks ja mitte ainult Venemaa poolt teiste terrorirežiimide ja -organisatsioonide edasiseks toetamiseks. Seda raha kasutatakse ka nende riikide edasiseks destabiliseerimiseks, kes üritavad praegu suuri otsuseid vältida," selgitas Zelenski.

Venemaa on öelnud, et ei kavatse G7 riikide ja Austraalia kehtestatud hinnalage aktsepteerida ja kaalub oma võimalusi vastusammuks.