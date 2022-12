Endine riigihalduse- ja kultuuriminister Anneli Ott kandideerib Tartus

Ott sõnas, et oli kindlalt kandideerimisest loobumas, kuid otsustas siiski ümber arvestades viimaste kuude arenguid poliitmaastikul, kuid ka paljude sõprade tugevat toetust ja vestlust erakonna esimehe Jüri Ratasega. Oti sõnul on probleeme valitsuse poliitilisele kultuuriga, katuserahadega ja ka Nursipalu harjutusväljaku laiendamisega. "Valitsuse esindajate plaan hävitaks Võrumaa väärtuslikkuse," sõnas Ott.

Ott lisas, et ta kavatseb ka edaspidi seista Kagu-Eesti probleemide eest, kuid kandideerib sel korral ülikoolilinnas ja tulevases kultuuripealinnas Tartus, et toetada erakonna nimekirja.

Tartu linna ringkonnas on Keskerakonna esinumber Jaan Toots, teisel positsioonil on Aadu Must.

2021. aasta kohalikel valimistel võidutsesid Tartus Reformierakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Eesti 200. Kui Keskerakond sai üle-eestiliselt toetust 24,4 protsenti, siis Tartus vaid 8,2 protsenti. Seda oli oluliselt vähem kui 2017. aasta kohalikel valimistel, mil Tartus saadi 13,7 protsenti toetust.