Paet Macroni avaldusest: Venemaa peab kahetsema ja vabandama

Enne kui Ukraina ei ole täielikult vaba ja Venemaa sõjakurjategijad ei ole käinud rahvusvahelise tribunali all, ei saa Venemaaga ühist tulevikku planeerida, ütles Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet (RE).

"Macroni mõtteavalduse kohta on võimalik öelda järgmist - Esiteks peab Ukraina saama täielikult vabaks ning kontrollima kogu oma territooriumi. Teiseks - Vene sõjakurjategijate karistamiseks peab tegevust alustama rahvusvaheline tribunal. Kolmandaks - Venemaa külmutatud raha tuleb kasutada Ukraina ülesehitamiseks. Neljandaks - Venemaa peab kahetsema ja vabandama. Ja alles pärast seda saab tulevikku planeerida," kommenteeris Paet Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni mõtteavaldust julgeolekugarantiide andmisest Venemaale.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles laupäeval lääs peaks kaaluma, kuidas rahuldada Venemaa vajadust julgeolekutagatiste järele, kui president Vladimir Putin nõustub läbirääkimistega Ukraina sõja lõpetamise üle.

"Üks olulisi punkte, millega peame tegelema – nagu president Putin on alati öelnud –, on tema hirm, et NATO tuleb otse tema uste ette, ja paigutab sinna relvasid, mis võivad Venemaad ohustada," ütles Macron.

"See teema saab olema osa rahuteemadest. Seega peame kaaluma, mida oleme valmis tegema, et kaitsta oma liitlasi ja liikmesriike ning kuidas anda Venemaale garantiisid päeval, mil ta naaseb läbirääkimistelaua taha," ütles Macron.

Macron on varem pidevalt teinud ettepanekuid Venemaaga dialoogiks ning öelnud, et Venemaad ei tohi alandada.

Eelmisel nädalal ütles Saksamaa kantsler Olaf Scholz, et pärast Vene-Ukraina sõja lõppu peaks Euroopa lahendama ühised julgeolekumured kahasse Venemaaga, kui Putin lubab lõpetada Venemaa agressiooni oma naabrite vastu.