Kell 18.45 "Ukraina stuudios" Karus, Lipre-Järma, Lehtme ja Reinsalu

Sõda Ukrainas on suundumas talvesõja faasi. Kellel on nendes tingimustes eelised ja millised arengud ootavad lähiajal ees, seda selgitab brigaadikindral Vahur Karus.

Lääne sõjaline abi on riigiti väga ebühtlane, samas poliitiline konsensus üha süveneb. Milline roll selles on Balti-Põhjala piirkonna riikidel, seda uurime peaministri välisnõunikult Liis Lipre-Järmalt.

Stuudios on ka äsja Kiievist naasnud MTÜ Slava Ukraini eestvedaja Johanna-Maria Lehtme ja välisminister Urmas Reinsalu. Kuigi nende tegevused on väga erinevad, on eesmärk üks - Ukraina abistamine. Saatejuht on Mirko Ojakivi.