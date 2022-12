Saaremaal lõppes suurõppus Orkaan

Saaremaa metsades üritasid Saaremaa kaitseliitlased avastada ja kahjutuks teha maale tulnud mänguvaenlast oma rasketehnikaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Me saime kõiki asju teha, saime palju liikuda, saime varitsust teha nii päeval kui öösel ja vangistuses saime ka olla," ütles kaitseliitlane Sten Auväärt.

Suurõppus Orkaan oligi seekord Saaremaal selline vaiksemat sorti orkaan, ilma suuremate paugutamistega. Pigem hiilimine, varitsemine nii päeval kui öösel.



"Mängu stsenaarium nägi ette, et vastane on tulnud meie territooriumile ja selleks et teda meie pinnalt ära tõrjud,a me tegutsesime väikeste üksuste kaupa ja üritasime teda lokaliseerida ja tõrjuda," rääkis Kaitseliidu Saaremaa malevapealik Arto Reinmaa.

Briti NATO lahingugrupi seersant Matthew Bowler andis omapoolse ülevaate sõjamängude käigust.

"Võtsime mõned sõjavangid. Patrullid tapsid palju vastaseid. Mõlemad pooled olid väga head ja õppisid kogemusest palju. Oli hea harjutus meile mõlemale eestlaste juhtimisel. See oli ka nauditav," lausus Bowler.

Üheks oluliseks õppuse osaks oli ka evakuatsiooni harjutamine. Mustjala rahvamajja Saaremaa põhjarannikule tuldi vaenlase eest varjule isegi kaugelt Sõrvest.

"Tulin ikka sõja eest ära Sõrvest. Võeti väga hästi vastu, suppi anti ka," ütles õppusel osaleja Tõnu.

Evakuatsioonipunkti koordineerisid naiskodukaitsjad, kelle jaoks pole samuti probleemiks olnud kogu nädalavahetuseks igapäevasest mugavustsoonist välja tulla.

"On tegelikult päris lihtne neid välja saada. Lisaks sellele, et meie mehitada on ka evakuatsioonipunkt on meil naised ka metsas reaalselt väljas, nii et nad toimetavad mitmel rindel," ütles naiskodukaitsja Eve Tuisk.

Õppuse vaenutegevus lõppes täna keskpäevaks, siis sõid vahepealsed vastased taas koos ühest katlast sõbralikult sooja sõdurisuppi.