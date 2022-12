Esmaspäeval võib sadada kerget lund

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund, saarte rannikul kohati ka lörtsi ning paiguti on udu. Mandril on tuul nõrk ja muutliku suunaga, saartel puhub idakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Külma tuleb Põhja-Eestis 3 kuni 10 kraadi, pikemate selgimiste korral ka kuni 14. Lõuna-Eestis ja saartel on +1 kuni -4 kraadi.

Hommikul on taevas enamasti pilves. Kohati sajab vähest lund, saarte rannikul ka lörtsi. Jätkuvalt on paiguti udu. Mandril puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ida- ja kagutuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub -1 kuni -10 kraadini, saarte rannikul on paiguti ka +1 kraad.

Päev jätkub pilviselt. Üksikuis paigus võib kerget lund sadada, saartel ka lörtsi ja vihma ning paiguti püsib ikka udu. Õhtul jõuab saartele ja Liivi lahe ümbrusesse merelt uus tihedam sajuala. Tuul puhub valdavalt lõunast- ja kagust 2 kuni 8, saartel puhanguti 11 meetrit sekundis ning temperatuurinäit jääb +2 ja -4 kraadi vahele.