Venemaa sisemaal toimusid kahel lennuväljal plahvatused

Oluline 5. detsembril kell 10.07:

- Kiiev: Venemaa kaotab Bahmutis iga päev vähemalt 50 sõdurit;

- Zelenski sõnul on Venemaal endiselt rohkem rasketehnikat;

- Ukraina: Venemaa pommitas Zaporižžjat;

- Ukraina: Odessa sadamast lahkus nädalavahetusel üheksa viljalaeva;

ISW: 2023. aasta talve ilmastikuolud panevad paika ajakava, mille jooksul saab Ukraina korraldada vasturünnakuid.

Kiiev: Venemaa kaotab Bahmutis iga päev vähemalt 50 sõdurit

Ukraina idaringkonna staap teatas, et Venemaa kaotab Bahmuti lähedal iga päev 50-100 sõdurit. Ukraina võimude teatel saab sama palju Venemaa sõdureid iga päev lahingutegevuse tõttu haavata.

Venemaa jätkab Bahmuti ründamist. Rünnakutes osalevad ka Wagner grupi palgasõdurid. Bahmut asub tähtsa maantee ääres, mis viib edasi Kramatorski ja Slovjanskisse.

"See on väga keeruline olukord, kuid Ukraina väed peavad vastu," ütles idaringkonna pressiesindaja.

Luhanski oblasti juht Serhi Haidai ütles, et Ukraina väed jätkavad Luhanskis vasturünnakute korraldamist. Ukraina armee proovib edasi liikuda Svatove ja Kreminna suunal, vahendas The Kyiv Independent.

Meedia: Engelsi lennujaama tabas droonirünnak, pihta said kaks strateegilist pommitajat Tu-95

Two powerful explosions being captured by surveillance cameras at ruzzian military airfield Engels 2 near Saratov. Good morning! pic.twitter.com/R7W0HAkkax — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) December 5, 2022

Venemaa meedia teatel tabas Engelsi lennujaama Ukraina droonirünnak. Kahjustada said kaks strateegilist pommitajat Tu-95, kirjutas sotsiaalmeedias The Wall Street Journali ajakirjanik Jaroslav Trofimov. Engelsi lennujaam asub Saratovi oblastis.

Saratovi kuberner kutsus kohalikke elanikke rahulikuks jääma. Ta ei kinnitanud plahvatuste toimumist ega lükanud neid ka ümber, vahendas Rferl.

Plahvatused toimusid ka Rjazani lennuväljal, mille tõttu hukkus kolm inimest, vahendas Venemaa meediat uudisteagentuur Reuters.

Russian media reports that a Ukrainian drone attack hit the Engels airport, damaging two Tu-95 strategic bombers that are used to lob cruise missiles at Ukrainian cities. Dramatic to say the least. Another hit reported on a Russian military airport near Ryazan. — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) December 5, 2022

Zelenski sõnul on Venemaal endiselt rohkem rasketehnikat

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaal on endiselt rohkem raskerelvastust, kuid ukrainlaste võitlusvaim on palju kõrgem.

"Venemaal on endiselt rakettide ja suurtükiväe osas eelis. Aga meil on midagi, mida okupantidel pole. Me kaitseme oma kodumaad ja võitleme oma vabaduse eest. Et see talv üle elada, peame üksteist aitama rohkem kui kunagi varem. Me ei tohi lubada sisemisi tülisid ja konflikte," ütles Zelenski.

Ukraina: Venemaa pommitas Zaporižžjat

Zaporižžja linnaametnik Anatoli Kurtiev ütles esmaspäeval, et Venemaa ründas linna tööstus- ja energiataristut. Sündmuskohal töötavad päästetöötajad, hukkunute kohta veel informatsiooni pole, vahendas The Kyiv Independent.

Krõvõi Rihi võimud teatasid, et esmaspäeva hommikul oli linnas kuulda võimsaid plahvatusi.

Ukraina: Odessa sadamast lahkus nädalavahetusel üheksa viljalaeva

Odessa sadamast lahkus üheksa viljalaeva, mille pardal on 336 000 tonni põllumajandussaadusi, teatas pühapäeval Ukraina taristuministeerium.

ISW: 2023. aasta talve ilmastikuolud panevad paika ajakava, mille jooksul saab Ukraina korraldada vasturünnakuid

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul panevad 2023. aasta talve ilmastikuolud tõenäoliselt paika ajakava, mille jooksul Ukraina saab jätkata vastupealetungide korraldamist.

Sügisene mudahooaeg takistas sõjapidamist, sellegipoolest jätkasid nii Venemaa kui ka Ukraina pealetungide korraldamist. Kuna detsembri lõpus läheb ilm külmemaks, siis Ukraina saab ilma taas ära kasutada. Talv on Ukrainas sõjapidamiseks hea aastaaeg. Tõenäoliselt valmistuvad Ukraina väed ära kasutama külmunud maastikku, et liikuda edasi, hindas ISW.

Ukraina: Venemaa kaotas ööpäevaga üle 500 sõduri

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 91 690 (võrdlus eelmise päevaga +540);

- tankid 2924 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 5900 (+8);

- lennukid 281 (+0);

- kopterid 264 (+1);

- suurtükisüsteemid 1914(+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 395 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 211 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1582 (+9);

- tiibraketid 531 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4497 (+18);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 163 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.