Hiina kompartei jätkab suurlinnades piirangute leevendamist

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hiina kommunistlik partei jätkab suurlinnades koroonapiirangute leevendamist. Viimaste päevade jooksul teatasid suurlinnade ametnikud, et leevendavad testimisreegleid.

Hiina pealinna Pekingi ametnikud teatasid, et kaotavad elanike liikumist takistavad piirangud. Inimesed, kes soovivad kasutada ühistransporti, ei pea ette näitama viimase 48 tunni jooksul tehtud negatiivset testi. Inimesed saavad ilma testita külastada ka vabaõhuüritusi, vahendas The Wall Street Journal.

Hiina võimud tahavad nüüd, et vanemate inimeste hulgas tõuseks vaktsineerimise määr. Hiina riiklik tervisekomisjon teatas laupäeval, et registreeris riigis kaks pandeemiaga seotud surmajuhtumit.

Hiina suurlinnade tänavatel jätkavad politseinikud patrullimist. Võimud kasutavad meeleavaldajate jälitamiseks internetti ja kustutavad sotsiaalmeediast kompartei-vastaseid postitusi. Pekingis pole viimase nädala jooksul enam toimunud ühtegi ulatuslikku avalikku meeleavaldust.

Mõned lääneriikide ametnikud väidavad, et kompartei pidi protestide tõttu piiranguid leevendama.

"Oleme näinud, kuidas protestid Hiinas vaibusid ja selle põhjus on see, et need protestid mõjusid," ütles USA asevälisminister Wendy Sherman.

Ajalehe The Wall Street Journal teatel võis nädalavahetusel Pekingi tänavatel taas näha rohkem inimesi. Paljud firmad alustasid uuesti äritegevust.

Piiranguid leevendasid ka Guangdongi provintsi võimud. Provintsis elab umbes 125 miljonit inimest.