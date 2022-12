Jaapan plaanib rajada veeldatud maagaasi strateegilise reservi

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Tokyo plaanib luua veeldatud maagaasi (LNG) strateegilise reservi, et tarnehäirete korral oleks tagatud Jaapani varustuskindlus.

Venemaa vähendab gaasitarneid Euroopasse ja seetõttu muudab Tokyo oma energiapoliitikat. Jaapan on maailma suurim veeldatud maagaasi importija. Riigil on tarnijatega pikaajalised lepingud, mis kaitsevad Jaapanit suurte hinnakõikumiste eest.

Euroopa riigid ostavad aga maailmaturult üha rohkem gaasi kokku.

Tokyo tahab nüüd luua spetsiaalse LNG puhvri, et riik saaks hädaolukorras gaasi suunata sinna, kus on on selleks suurim vajadus. Jaapan suunaks sellisesse puhvrisse iga kuu umbes 70 000 tonni veeldatud maagaasi. 2021. aastal importis Jaapan kokku 74 miljonit tonni LNG-d, vahendas The Wall Street Journal.

Jaapan impordib peaaegu kogu oma vajamineva nafta, gaasi ja kivisöe, seetõttu on riik haavatav tarnehäirete suhtes.

Jaapan otsib nüüd uusi LNG tarnijaid ja vaatab üha rohkem USA poole. USA on maailma suurim veeldatud maagaasi eksportija.