Reformierakond sai paika valimisnimekirja

Reformierakond on varasemalt avaldanud oma valimisringkondade esinumbrid. Nüüd on ka näha, kes esinumbritele järgnevad ehk kel erakonna suurt toetust arvestades on lisaks esinumbritele head võimalused samuti riigikogusse pääseda.

Erakonna esimees Kaja Kallas kandideerib taas Eesti suurimas valimisringkonnas Harju- ja Raplamaal, kust ta eelmisel korral sai 20 072 häält.

16 mandaadiga ringkonnas järgneb Kallasele nimekirja teise numbrina Marko Mihkelson. Esikuuikusse mahuvad veel Mart Võrklaev, Aivar Sõerd, Kristina Šmigun-Vähi ja Timo Suslov.

Tallinna Haabersti, Kristiine, Põhja-Tallinna ringkonnas on Kristen Michali järel teine number Signe Riisalo ja kolmas hiljuti erakonnaga liitunud moedisainer Oksana Tandit.

Tallinna kesklinna, Lasnamäe ja Pirita ringkonnas on esikohal Siim Kallas, kelle tuules pürivad parlamenti Heidy Purga ja Andres Sutt. Näiteks Purga kandideeris eelmisel korral Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna ringkonnas.

Mustamäel ja Nõmmel on Urmas Paeti järel valimisnimekirjas Maris Lauri ja Igor Schvede.

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal on esikolmikus Kalle Laanet, Urve Tiidus ja Aivar Viidik.

Lääne-Viru nimekirja veab varem Kagu-Eestis kandideerinud Hanno Pevkur, kelle tuules kandideerivad Katrin Kuusemäe ja Indrek Kesküla.

Ida-Viru esikolmikus on Reformierakonnal esmakordselt kandideeriv Meelis Kiili, Maris Toomel ja Aivar Surva.

Jõgeva- ja Tartumaal tuleb Urmas Kruuse järel teise numbrina mõningase üllatusena Luisa Rõivas, kellele järgneb Erkki Keldo.

Tartu linnas veab nimekirja ettearvatult linnapea Urmas Klaas, kellele teise numbrina järgneb Yoko Alender, kes eelmine kord kandideeris Järva- ja Viljandimaal. Nimekirja kolmas on Ants Laaneots ja alles neljas riigikogu liige Margit Sutrop.

Võru-, Valga- ja Põlvamaal on esikohal Liina Kersna, talle järgnevad Eerik-Niiles Kross ja Maido Ruusmann.

Pärnumaa esikolmiku moodustavad Toomas Kivimägi, Annely Akkermann ja Jüri Jaanson.