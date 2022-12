USA võttis Ukraina HIMARS-itelt võimaluse ATACMS-i pikamaarakette kasutada

USA on alates juunist andnud Ukrainale 20 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) mitmikraketiheitjat koos arvestatava koguse täppismoonaga GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System).

Ukraina on HIMARS relvasüsteemi abil rünnanud mitmeid Vene laskemoonaladusid, logistika- ja juhtimispunkte.

USA ametiisikute kinnitusel muudeti Ukrainale annetatud HIMARS relvasüsteeme selliselt, et nendest ei saaks välja tulistada pikamaa ATACMS (Army Tactical Missile System) rakette.

ATACMS rakettide lennuulatus on kuni 300 kilomeetrit.

The Wall Street Journali hinnangul näitab selline relvasüsteemide nudimine, kuidas Washington püüab toetada Ukrainat viisil, mis ei päädiks liigse eskalatsiooniga Venemaa ja lääneriikide vahel.

Piirangute seadmine relvasüsteemile endale näitab ka mõningast skepsist ukrainlaste lubaduse osas mitte kasutada HIMARS relvakompleksi Vene sihtmärkide vastu Venemaa enda rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumil.

USA on siiani keeldunud andmast Ukrainale ATACMS rakette.

HIMARS raketiheitjate muutmine viisil, mis nende kasutamise välistab tagab praeguse olukorra jätkumise isegi kui Kiiev need raketid kuskilt mujalt peaks saama.

Peale ATACMS rakettide ei saa Ukraina ka teisi pikamaa rakette HIMARS süsteemiga kasutada.

See tähendab nii muud päritolu rakette, mille ukrainlased kuskilt enda valdusesse saaksid või mille nad suudaksid ise välja arendada ja tootmisse panna.

Nii Pentagon kui Ukraina relvajõud keeldusid lehele antud väiteid kommenteerimast.

Venemaa on varem teatanud, et ATACMS rakettide andmine Ukrainale oleks nende jaoks punase joone ületamine. Seda kinnitas septembris Vene välisministeeriumi esindaja Maria Zahharova.

Vabakutseline analüütik Amelia Smith jagas novembri alguses sotsiaalmeedias Ukraina kaarti, millel on näha eri raketitüüpide lennuulatus, kui raketisüsteem ise paikneks vabastatud Hersoni oblastis.

ATACMS rakettidega oleks HIMARS mitmikraketiheitja laskeulatuses ka Krimmi poolsaar, mis praegu jääb GMLRS rakettide laskeulatusest välja.

With Ukraine capturing the city of Kherson and pushing Russian forces to the opposite side of the Dnipro, we can show potential ranges for the M142 HIMARS multiple launch rocket system in the area: the current M31 GMLRS, and possible ranges for ATACMS rockets. H/t @vcdgf555 pic.twitter.com/W8ETNDAhMt