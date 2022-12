Teisipäevast võib jalgsi minna Pihkva ja Lämmijärve jääle

Kalamehed võivad teisipäeval minna jalgsi Lämmijärvele kala püüdma. Kõndida ei tohiks Võhandu jõe suudme ning Salusaare läheduses, sest seal on jääkate endiselt ebaühtlane.

Esmaspäeval Räpina sadamas jääolusid vaatlemas käinud kohalik elanik Ernst Rose peab veel kalale minemisega ootama, sest mootorsaaniga jääle minna ei ole veel lubatud.

"Praegu on veel lumi peal, see hoiab veel tagasi seda külmumist. Kui seda ei ole, siis külmub üpris kiiresti, aga vaja on ikka nii kümme sentimeetrit, siis on julgem minna," rääkis ta.

"Mina käin mootorsaaniga sellepärast, et natuke on aastaid ka ja ei taha nii väga jalgsi enam kõndida – teisele poole on ikka neli kilomeetrit ja sealt jälle tagasi. Kui on selline tuisune ilm, siis jällegi ei taha, aga mootorsaaniga on see küllaltki lihtne," selgitas ta.

Siseveekogude jää paksust kontrollib päästeamet, kes mõõdab jää paksust Eesti erinevates piirkondes.

See, kui paks on Kagu-Eesti siseveekogude jää ja millal võib järvede ja jõgede jääle minna, selgub paari päeva jooksul.

"Teeme kontrollmõõtmised. See peaks lähipäevadel juhtuma ja selle nädala lõpus peaks olema pilt ees, kui paks jää tegelikult on ja kas ta kannab," rääkis päästeameti Võru- ja Põlvamaa juht Kaino Zilmer.

Info veekogude jääolude kohta on politsei- ja piirivalveameti kodulehel ja veebilehel veeohutus.ee.