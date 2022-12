Politsei on saanud Ukraina vastu meelestatud juhtumitele alla 3000 väljakutse

Pühapäeva õhtul kella 18.30 ajal lõhkus üks noormees Tallinna vanalinnas oleva Ukraina-teemalise näituse ühe paneeli. Kumm märkis, et kuigi toimunu täpsemad asjaolud on vaja veel välja selgitada, ei viita juhtunu, et tegemist oleks olnud kuidagi Ukraina või ukrainlaste vastase rünnakuga.

"Viieliikmeline noorukite grupp liikus selle stendi juurde ja üks noormeestest hüppas sinna rippuma ja tema jalad tabasid, ma võiks öelda, nii õnnetult, et lõhkusid ära näituse ühe seina," kirjeldas Kumm videopildi põhjal nähtut.

Eesti Mälu Instituudi juht Meelis Maripuu ütles, et võib-olla ei olnud paneeli lõhkujal tõepoolest otseselt halb meelestatus ukrainlaste suhtes, kuid tema sõnul tuleb vaadata olukorda ka selles võtmes, millise mulje tegu ühiskonnale jätab.

Maripuu sõnul parandatakse lõhutud näitusepaneel ära ning seda saab uuesti vaadata.

Maripuu sõnul soditi Ukraina-teemalist näitust ka septembris ning tollane näitus tuli seetõttu maha kanda.

Kumm rääkis saates, et Eesti politsei on Venemaa täiemahulise sissetungi kestel pidanud tegelema vähem kui 3000 Ukraina sõja kontekstiga seotud juhtumiga.

"Eestis on turvaline. Need numbrid pigem iseloomustavadki seda. Üldse selliseid avaliku korraga seotud ja samal ajal Ukraina sõja kontekstiga seotud juhtumeid on alla 3000, mis teeb ühe protsendi kogu registreeritud juhtumitest. See tegelikult ei erine muust kontekstist või pildist, mis samal ajal on toimumas," rääkis ta.

"Neist väga suur osa on seotud just agressioonisümboolikaga, kus ei ole tegelikult vahetut vägivalda, isegi mitte verbaalset, vaid on sümboolika sodimine, maha jätmine, millele politsei on reageerinud. Kui me võtame sümboolikat ja konkreetselt agressorisümboolika avalikku presenteerimist, näitamist, siis neid juhtumeid on veidi alla 1000," lisas ta.

Eesti Mälu Instituudi avatud näituse paneeli lõhkuja võiks Kummi sõnul aga end ise üles anda ja tekitatud kahju hüvitada.