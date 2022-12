Nädal toob lumelisa, saartel lörtsi

Teisipäeva öö on Eestis pilves. Lumesadu laieneb üle maa, kohati on pinnatuisku ning saartel tuleb ka lörtsi. Lõunakaare tuul on mõõdukas. Külma on 2 kuni 8 kraadi, saarte rannikul on paiguti kuni kraad sooja.

Hommik on pilves ja paljudes kohtades lumesajuga, saarte rannikul tuleb sekka lörtsi. Mõnel pool on pinnatuisku. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -8 kraadist Ida-Eestis +1 kraadini saarte rannikul.

Päev on pilves. Sajab lund, kohati on pinnatuisku. Saartel ja läänerannikul läheb lumi üle lörtsiks ja vihmaks, on jäidet. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kraadist -1, saartel ja läänerannikul 0 kraadist +3 kraadini.

Kolmapäeval läheb sadu Eestis tihedamaks ja tuul tugevamaks. Mandril sajab lund, saartel ja läänerannikul ka lörtsi. Mitmel pool tuiskab. Õhutemperatuur on nii öösel kui ka päeval -4 kraadist +2 kraadini.

Neljapäeval sadu jätkub, öö on ka tuisune. Tuul nõrgeneb hommikul. Öine õhutemperatuur on -5 kraadist 0 kraadini, saartel on sooja kuni 2 kraadi. Päevane õhutemperatuur on -3 kraadist +2 kraadini. Päeva peale jääb vähemaks ka sadu, õhk läheb siis külmemaks.

Reede öösel langeb õhutemperatuur selgema taeva all kohati -10 kraadist madalamale, päeval miinused vähenevad ning nii Lätist kui ka Läänemerelt saabub lumepilvi, tuul tõuseb ja keerutab lume tuisuks. Lumesaju ja mitmel pool tuisuga tuleb ka laupäev. Miinuskraade on vähem.