Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur (IAEA) tahab luua Zaporižžja tuumajaama ümber demilitariseeritud tsooni, kuid Moskva väitis, et Vene väed ei lahku piirkonnast. Vene väed korraldasid teisipäeva varahommikul Zaporižžja eeslinnadele raketirünnaku.

Oluline 6. detsembril kell 5.55:

- Moskva väitis, et Vene väed ei lahku Zaporižžja tuumajaamast;

- Venemaa jätkab Zaporižžja pommitamist;

- USA plaanib Ukraina sõja tõttu suurendada laskemoona tootmist;

- ISW: Venemaa blogijad on vihased, et Ukraina suutis rünnata droonidega kahte Vene lennuvälja.

Moskva väitis, et Vene väed ei lahku Zaporižžja tuumajaamast

Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur (IAEA) tahab luua Zaporižžja tuumajaama ümber demilitariseeritud tsooni, kuid Moskva väitis, et Vene väed ei lahku piirkonnast.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova väitis, et jaam asub Venemaa territooriumil ja on täielikult Venemaa kontrolli all.

"Ei tule kõne allagi, et kontroll antakse üle mõnele kolmandale osapoolele. Eeldame, et ainult meie suudame tagada Zaporižžja jaamas tuumaohutuse," väitis Zahharova.

Zaporižžja oblastis on rindejoon mitu kuud paigal püsinud.

Tuumajaama korduv pommitamine on aga kaasa toonud hirmu võimaliku tuumakatastroofi pärast. Venemaa ja Ukraina on mitu kuud süüdistanud teineteist Zaporižžja tuumajaama reaktorite pommitamises.

IAEA juht kohtus hiljuti Istanbulis Vene delegatsiooniga, et arutada tuumajaama ümber turvatsooni loomist. Zaporižžja tuumajaam andis varem umbes viiendiku Ukraina elektrist.

Venemaa jätkab Zaporižžja pommitamist

Zaporižžja kuberner Oleksandr Staruhh teatas teisipäeva varahommikul, et Venemaa armee jätkas Zaporižžja eeslinnades asuva taristu pommitamist.

"Rünnaku tõttu said kannatada tähtsad taristurajatised ja elumajad. Esialgsetel andmetel ohvreid pole," ütles Staruhh.

USA plaanib Ukraina sõja tõttu suurendada laskemoona tootmist

USA kaitseministeeriumi kõrge ametnik Doug Bush ütles, et riik tahab märkimisväärselt suurendada laskemoona tootmist.

"Me tahame oma varusid suurendada, mitte ainult selle tasemeni, kus me sõda alustasime, vaid kõrgemale. Me kavatseme oluliselt suurendada laskemoona tootmist," ütles Bush.

Bush märkis, et pole selge, millised on pikemas perspektiivis Ukraina sõjaväe vajadused. Bushi sõnul tahab USA armee selleks valmis olla, vahendas The Kyiv Independent.

"Luues selle võimekuse, kui see sõda kestab kolm või neli aastat, suudame venelastest rohkem toota. Venelased ei suuda sammu pidada," ütles Bush.

ISW: Venemaa blogijad on vihased, et Ukraina suutis rünnata droonidega kahte Vene lennuvälja

Vene kaitseministeerium teatas esmaspäeva õhtul, et Ukraina ründas esmaspäeva hommikul droonidega kahte Vene lennuvälja. Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel on Venemaa blogijad nüüd vihased, kuna sõjavägi ei suutnud rünnakuid ära hoida.

Blogijad leiavad, et Venemaa võimud ei kaitse korralikult õhubaase. Mõned blogijad väitsid, et Ukraina luurerühmad võisid tegutseda Venemaa territooriumil ja ründasid siis Engelsi õhubaasi, vahendas ISW.