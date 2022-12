FT: Türgi vetes tekkis Vene nafta ülempiiri tõttu tankerite liiklusummik

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Türgi ranniku lähedal tekkis naftatankerite liiklusummik, kuna lääneriigid kehtestasid Venemaa naftale ülempiiri. Naftatarnijad peavad Türgi väinade läbimiseks tõestama kindlustuse olemasolu.

Lääneriigid kehtestasid eelmisel nädalal Venemaa naftale hinnalaeks 60 dollarit barreli kohta. Hinnalage jõustatakse transpordi ja teenuste osutamise keeldude kaudu. Kreml teatas, et Venemaa hinnalage ei tunnista ja jätkab nafta tarnimist maailmaturule.

Neli naftatööstuse juhti ütlesid, et Türgi nõudis ülempiiri silmas pidades uut tõendit täieliku kindluskaitse kohta. Tõendi peavad esitama tankerid, mis liiguvad läbi Türgi väinade, vahendas Financial Times.

Laevamaaklerite teatel ootas esmaspäeval Türgi väinade läbimist 19 naftatankerit. Laevad olid ankrus Bosporuse ja Dardanellide lähedal.

Türgi vetes ootavad tankerid on esimene märk, et hinnalagi võib häirida globaalset naftakaubandust, hindas Financial Times.

Türgi nõuab, et kõik naftatarnijad esitaksid oma kindlustusseltsi kirja, mis kinnitab, et last on kindlustatud.

Umbes 90 protsenti maailma tankerite kindlustusturust kuulub kindlustusseltside ühingule The International Group of P&I Clubs. Ühing teatas esmaspäeval, Türgi nõuab nüüd rohkem informatsiooni. "Toimuvad konstruktiivsed arutelud, et olukord saaks lahendatud," ütles Financial Timesile ühingu juht Nick Shaw.

Analüütikute hinnangul on Venemaa loonud umbes 100 tankerist koosneva laevastiku ja tahab nii mööda hiilida Moskva-vastastest sanktsioonidest.

"Venemaa kindlustusfirmad esitasid Türgi võimudele vajalikud dokumendid, et tankerid saaksid liikuda läbi Türgi vete. Kinni peeti lääneriikide firmade poolt kindlustatud tankerid," ütles üks asjaga kursis inimene.

Veebilehe TankerTrackers andmetel on suur osa ummikus olevast naftast pärit Kasahstanist.