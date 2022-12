Raport: kõige rohkem ebaseaduslikke Hiina politseijaoskondi asub Itaalias

Inimõiguste organisatsioon Safeguard Defenders teatas esmaspäeval, et tuvastas veel 48 Hiina ebaseaduslikku politseijaoskonda, 11 sellist jaoskonda asub Itaalia territooriumil, vahendas Politico.

Itaalia statistikaameti andmetel elas 2021. aastal riigis 330 000 Hiina kodanikku. Jaoskonnad asuvad Roomas, Milanos, Veneetsias, Firenzes ja Sitsiilias.

Hiina võimu käepikendusena on "politseijaoskondade" eesmärgiks Hiinast lahkunud poliitiliste dissidentide ahistamine. Sarnaseid asutusi on Peking rajanud ka teistesse Euroopa riikidesse.

Mitmed lääneriigid uurivad nüüd selliste jaoskondade tegevust. Itaalia võimud pole veel uurimist alustanud.

"Hoolimata sellest, et Itaalia territooriumil on kõige rohkem selliseid asutusi, siis Itaalia on üks väheseid Euroopa riike, mis pole veel ametlikult teatanud, et alustab nende Hiina jaoskondade suhtes uurimist," seisab raportis

Hiina võimud pole selliste asutuste olemasolu eitanud, kuid kompartei teatel tegeletakse seal ainult bürokraatlike teenustega, mitte politseioperatsioonidega.