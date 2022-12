Operail loodab aasta lõpuks müüa oma välismaal asuvad vagunirendi ettevõtted

"Rendiäri müügiga on selline olukord, et esimene tehing on tehtud, raha on ka juba laekunud. See puudutas Ukrainas olevatest vagunitest väiksemat osa. Lähiajal soovime teha tehingu, millega müüakse ära kõik Ukrainas järele jäänud vagunid. Ma ise loodan väga, et see tehing saab allkirja juba sel nädalal," rääkis Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu teisipäeval ERR-ile.

"Siis jäävad veel vagunid, mis peamiselt asuvad Kasahstanis, Mongoolias ja Usbekistanis. Nende vagunite müügi perspektiiv on, et paari nädala jooksul suudaksime lepingud alla kirjutada. Nii et ka sellest ärist oleme loodetavasti aasta lõpuks väljunud," jätkas Toomsalu.

Operaili juht ütles ka, et ettevõttel on käsil oma Soome üksuse müük, millega loodetakse samuti aasta lõpuks ühele poole saada. "Meie suur soov on, et see juhtuks veel sel aastal. Loomulikult ei saa midagi garanteerida ja iga päev toob uusi olukordasid. Aga täna tundub küll, et liigume sellel, et see võiks juhtuda sellel aastal," märkis ta.

Toomsalu ei soovinud täpsustada, kes ostja on, öeldes ainult, et neid on mitu.

Tema sõnul müüakse Soomes raudteevedusid pakkuv ettevõte vastavalt riigi antud suunistele.

Operaili juhatuse esimees rõhutas ka, et Operail ei ole ajanud äri Venemaa ettevõtetega: "Venemaal meil äri pole olnud. Vene ettevõtetega pole meil mingit seost ning ühtegi Vene klienti pole meil kunagi olnud."

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, veeremi remont ja ehitus ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd umbes 400 inimesele.