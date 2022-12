Riigikaitsekomisjoni esimehena jätkab Raimond Kaljulaid

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kohaselt valitakse komisjoni esimees ja aseesimees üheaegselt.

EKRE aseesimehe Mart Helme sõnul ei ole erakonna veendumuste kohaselt mõeldav, et praeguses julgeolekuolukorras juhib riigikaitsekomisjoni Kaljulaid, kes on võtnud kampaania rahastamiseks vastu hämara taustaga raha.

Ajaloolise suurusega krüptokelmuses kahtlustatavad Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko annetasid 2019. aastal üksikkandidaadina Euroopa Parlamenti kandideerinud Raimond Kaljulaidi kampaaniale mõlemad 12 500 eurot.

Kaljulaid on öelnud, et ei olnud teadlik annetajate võimalikust seotusest kelmusega ja loodab, et annetatud raha pärines seaduslikust ettevõtlustulust.

Lisaks Kaljulaidile ja Kunnasele kuuluvad riigikaitsekomisjoni Heiki Hepner, Ants Laaneots, Kalle Laanet, Alar Laneman, Anneli Ott, Mati Raidma ja Erki Savisaar.