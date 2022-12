Amet: Järvamaa liiklusõnnetuste eel libedust ei tuvastatud

"Pühapäeval juhtunud liiklusõnnetuse analüüsist nähtub, et teehooldaja hindas tee olukorda kell 8.37 - sel ajal oli patrull Paia ristmikul. Teehooldaja andmetel oli piirkonnas pinnatuisk, kuid mõõdetud haardetegur vastas nõuetele (mõõdetud 0,36, nõutud vähemalt 0,3). Kuni kella 11.43-ni ei laekunud liiklejalt informatsiooni libedatest teelõikudest. Esimene teade, et tee on libe, saabus kell 11.43, kui politsei teavitas juhtunud õnnetusest," ütles transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Andres Piibeleht teisipäeval ERR-ile.

Tallinna-Tartu maanteel Järvamaal juhtus pühapäeval neli erinevat liiklusõnnetust, millest ühes hukkus ka inimene. Väidetavalt oli õnnetuste kohas tee libe.

Piibeleht ütles, et libedustõrjega alustatakse pärast libeduse tuvastamist või ennetavalt juhul, kui saabuvat libedust on võimalik prognoosida. "Enne kella 11.43 ei saanud hooldaja libedusest teada. Tagantjärele tarkusena teame, et patrulli asemel võinuks teel olla puistur, kuid seda saame järeldada alles peale õnnetust - mõõtmistulemused viitavad sellele, et enne õnnetust vastas teekate kehtestatud nõuetele," märkis transpordiameti esindaja.

Transpordiameti kodulehel avaldatud talvise teehoolde nõuete kohaselt peab kahe kõrgeima seisunditaseme teedel ("3+" ja "3"), mis on ka Tallinna-Tartu maantee, olema teepind või vähemalt sõidujäljed lume- ja jäävabad. Libeduse tõrjet tehakse seisunditasemel 3+ hiljemalt kahe tunni ja seisunditasemel 3 hiljemalt nelja tunni jooksul pärast libeduse tekkimist. Lumetõrjet tehakse hiljemalt viie tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu. Kriitilise koheva lume paksus ei tohi ületada nelja ja, kriitilise märja lume paksus kahte sentimeetrit.

Piibelehe kinnitusel on Eesti teehooldusnõuded suhteliselt sarnased naaberriikide nõuetega. Nii sõltuvad Soomes haardeteguri tagamise nõuded teede jaotusest (seal on kuus kategooriat) ning hooldajail on aega reageerida 0-7 tundi. Läti teed jagunevad viieks kategooriaks ning seal nõutakse libeduse likvideerimist 3 - 6 tunni jooksul, kusjuures teatud teedel normid puuduvad.

Transpordiameti osakonnajuhataja kinnitusel ei ole ametil praegu plaanis karmistada Eestis kehtivaid nõudeid. "Igale järgmisele teehooldustasemele tõstmine laias laastus kahekordistab hoolduse maksumust," selgitas Piibeleht.

Transpordiameti partnerid teevad talvist teehooldust enam kui 16 600 kilomeetril riigiteel, millest pea 4000 kilomeetrit on kõrgema seisunditasemega teed (põhimaanteed ja tugimaanteed). Teehoolde tegemiseks on neil kasutada 387 ühikut tehnikat - 214 baasautot, 39 teehöövlit ja 134 traktorit

Amet: talvel ei saa sõita nii nagu suvel

"Eestis elades peame paratamatult arvestama, et me ei saa talvel sõita samamoodi, nagu suvel. Meil on neli aastaaega ning talvel tuleb arvestada sellega, et teed on libedad. Tahame me seda või ei taha. Kui lund sajab, temperatuur on miinuses ning tuul puhub, siis ei ole võimalik tagada teedel suviseid sõidutingimusi," tõdes Piibeleht.

"Temperatuuri kõikudes võib tee muutuda libedaks ka ilma suurema sajuta, jäävihm võib aga mõne minutiga muuta suure osa Eestist liuväljaks ning iga suurem sadu toob endaga kaasa lumised teed. Seda vaatamata sellele, et kõik hooldeautod on töös," jätkas ta.

"Eestis on põhjamaised talved ja teeolud võivad olla lõiguti väga muutlikud. Ka pühapäevane traagiline avarii juhtus pideva pinnatuisuga teelõigul, kus pinnatuisu tulemusena võivad teeolud eelnevast ja järgnevast lõigust oluliselt erineda. Tihti sellistel puhkudel ei ole abi ka pidevast soolatamisest," märkis ameti esindaja.

"Sõiduks, olgu see hommikune veerandtunnine töölesõit või sõit teise Eestimaa otsa, tulebki talvel arvestada lihtsalt rohkem aega. Kindlasti tuleb meeles pidada, et lubatud suurim piirkiirus ei ole kohustuslik ja eelkõige tuleb kiiruse valikul alati lähtuda tegelikest teeoludest," rõhutas transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Piibeleht.

Transpordiameti sama osakonna ida üksuse juhataja Anti Palmi ütles esmaspäeval ERR-ile, et libedustõrje õnnetuspaikades ei olnud pühapäeval piisav. Palmi tõdes, et libedusetõrjet püütakse teha vastavalt nõuetele, aga teeolud ja ilmaolud on muutlikud ning alati ei õnnestu seda teha nii hästi, kui liiklejad ootavad.

Järvamaal tegeleb teehooldusega AS Tariston, mille teehoolde valdkonna juhi Alvar Aedma sõnul oli libeduse põhjuseks pinnatuisk.