Tallinn algatas USA saatkonna uue hoone detailplaneeringu

Detailplaneeringu algatamisettepaneku järgi kerkib krundile kerkib kahe maa-aluse ja kuni üheksa maapealse korrusega peahoone ning kuni seitsme kahe maa-aluse ja kuni kahe maapealse korrusega väiksemat hoonet. Peahoone maksimaalne kõrgus võib olla 45 meetrit.

AB Artes Terrae koostatud seletuskirjas märgitakse, et esinduslik sisse- ja väljapääs külastajatele ja kõrgetele isikutele on kavandatud Suur-Ameerika tänavalt, sõidukiga ainult parempöördega idasuunalisest sõidurajalt. Teenindava personali sõidukid sisenevad Väike-Ameerika tänavast.

Lähteülesannetest on kirjas, et saatkonna ümber peab tulevikus olema inimkeskne tänavaruum, saatkonna ala piirdeaedu peab võimalusel kombineerima haljaspiirdega. Piirdeaiad ei peaks olema tavapärased, vaid läbipaistvad ning tagama peab atraktiivse tänavaruumi.

Kogu kompleks, sealhulgas haljastus, on kavas välja ehitada ühes etapis.

USA saatkonna pressi- ja kultuuriatašee Mark Naylor on varem ERR-ile öelnud, et protsessi käigus räägib saatkond linna ja ümbruskonna elanikega läbi, et ala lõplik kujundus ja plaan paika panna.

Tallina abilinnapea Madle Lippus ütles kolmapäeval, et nüüd algavad põhjalikumad läbirääkimised kohaliku kogukonnaga. "Dialoogid on ette valmistatud ja nendega läheme edasi lähiajal," lausus ta.

USA saatkonna perspektiivvaade Väike-Ameerika tänavalt. Autor/allikas: Mark Cavagnero Associates Architects

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohta esitati Tallinna linnaplaneerimisametile ka kolm vastuväidet, ühe neist naabrusesse jääv korteriühistu.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku esitas mullu detsembris Eesti välisministeeriumi volitusel OÜ Esplan. Tänavu 22. novembril sõlmisid Tallinna linnaplaneerimise amet, USA ja Esplan halduslepingu detailplaneeringu koostamiseks. Kinnistu on praegu Eesti riigi oma.

Tallinna linnavolikogu võõrandas 2020. aasta suvel Eesti riigile Suur-Ameerika 3/Väike-Ameerika 4 asuva kinnistu. Eesti ja USA sõlmisid toona diplomaatilise lepingu ostu-müügi teostamiseks. Kinnistu väärtuseks on hinnatud kuus miljonit eurot.

Krundi suurus on 14 881 ruutmeetrit ning see asub superministeeriumi hoonekompleksi taga. Väike-Ameerika ja Toom-Kuninga tänava poolt ümbritsevad saatkonda elumajad, kortermajad peaksid kerkima ka Suur-Ameerika ja Tuvi pargi vahel asuvale krundile, mis on praegu kasutusel parklana.