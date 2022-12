Elering märkis, et eelolevatel aastatel püsib hulk riske, mida pole võimalik täielikult maandada ning varustuskindluse tagamiseks on vaja ka põlevkivijaamu. Elering on teinud ettepaneku luua 2027. aastaks kindlatel tootmisvõimsustel põhinev strateegiline reserv. Jätkab Uku Toom.