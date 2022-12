Õhuväe endine ülem: Ukrainal on taoliste droonide loomiseks oskused olemas

Kui meedias väljapakutu peab paika ja Ukraina kasutas sügaval Venemaal asuvate lennuväljade ründamiseks juhitavaid droone, siis suutsid ukrainlased need ise valmistada, sest vajalikud teadmised ja tehnoloogia on neil olemas, ütles "Aktuaalses kaameras" Eesti õhuväe endine ülem Jaak Tarien.

Meedia teatel tabas esmaspäeval Saratovi oblastis asuvat Engelsi lennujaama Ukraina droonirünnak. Kahjustada said kaks strateegilist pommitajat Tu-95. Plahvatused toimusid ka Rjazani lennuväljal, mille tõttu hukkus kolm inimest.

Millest need rünnakud sügaval Venemaa sisemaal räägivad? Kas Ukraina on saanud uued võimekused?

Kindlasti on nad saanud uued võimekused. Levinuim versioon tundub olevat, et Ukraina pinnalt lendas juhitav droon 700+ kilomeetrit ja tabas täpselt sihtmärki. Kas see nii oli, pole mina veel tõestust näinud. See võis olla ka väga edukas ja julge ning riskantne erivägede operatsioon. See rünnak võis tulla Venemaa piiride seest, ka seda ei saa välistada.

700 kilomeetrit on päris julge rännak ette võtta eriüksusel.

Kindlasti on.

Millist droonitehnoloogiat Ukraina selliseks rünnakuks vajaks? Kas neil on endal selline arendusvõimekus või saame me rääkida lääne abist?

Ukrainal on väga tugev õhusõjatööstus. Ukrainas toodetud kosmoserakettide mootoreid on kasutanud NASA ja kasutab siiani minu teada. Ukrainas on Antonovi tehas. Nõukogude ajal oli Ukraina lennundustööstuse süda Nõukogude Liidus. Kindlasti on neil sellise drooni loomiseks tehnoloogia ja teadmised olemas.

Kui tegu oli droonirünnakuga, siis miks Venemaa õhutõrje neid droone maha ei võtnud?

Mitmed võimalikud variandid, ilmselt kombinatsioon nendest. Usun, et enamik nende seadmeid on Ukrainas. Tõenäoliselt nad ei oodanud sellist rünnakut, puudub valvsus, ka pädev personal on Ukrainas.

Venemaa on kaitseta?

Mina nii julgelt seda välja ei ütleks. Aga kindlasti on nende kaitse madalam kui aasta tagasi

Kuidas muudavad need arengud sõja edasist käiku?

Venemaa ei saa enam nii vabalt ja karistamatult selliseid rünnakuid õhku viia ehk strateegilised pommitajad, mis hoidsid end Ukraina õhutõrjest kaugemale, lasid kaugel välja tiibrakette – need nüüd ei saa kodubaasis opereerida, neid peab hajutama. Tõsiselt julgeolekumeetmeid tõstma – see segab kindlasti, on veel üks segav faktor Venemaale peale rakettide lõppemise.