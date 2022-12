Kolmapäev jätkub lume- ja lörtsisaju ning tuisuga

Kolmapäeva öö on pilvine. Sajab lund ning kohati tuiskab. Saartel ja läänerannikul sajab ka lörtsi ning võimalik on jäävihm. Kohati on jäidet. Puhub lõuna- ja idatuul 3 kuni 8, iiliti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -4, saartel ja läänerannikul -1 kuni +2 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on taevas pilves, sajab lund, saartel ka lörtsi. Puhub lõuna-, saartel idatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kraadist Kagu-Eestis +2 kraadini saarte rannikul.

Ka päev on pilvine ning sajab lund, saartel ka lörtsi. Puhub valdavalt kagutuul, saartel kirdetuul 4 kuni 10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Tuisu ja tihedama lumesaju tõttu võivad teeolud mitmel pool keerulised olla. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, saarte rannikul kuni +2 kraadi.

Järgnevatel päevadel on valdavalt pilves ilm. Sajab lund, töönädala lõpus saartel ka lörtsi. Tuul on küll tasane, vaid kohati mõõdukas, kuid siiski on tuisku. Neljapäevaks on oodata veel pehmet talveilma. Öösel jääb termomeetrinäit vahemikku 0 kuni -5, päeval -3 kuni +2 kraadi. Kuid reedest alates ilmad taas jahenevad. Pühapäeva öösel on külma juba keskmiselt -8 kraadi, päeval -6 kraadi.