- Kiievis oli kolmapäeva varahommikul kuulda õhuhäiresireene;

- Austin: USA ei takista Ukrainal pikamaa rünnakute võimekuse arendamist;

- ISW: Ukraina väed teevad Harkivi oblasti kirdeosas edusamme;

- Zelenski külastas Donetskis Ukraina vägesid.

Ukrainska Pravda teatas, et kolmapäeva varahommikul oli Kiievis kuulda õhuhäiresireene. Õhuhäire kuulutati välja veel kolmes Ukraina piirkonnas.

Teisipäeva õhtul oli Dnipro linnas kuulda plahvatusi, vahendas Ukrainska Pravda.

Austin: USA ei takista Ukrainal pikamaa rünnakute võimekuse arendamist

"Me ei tööta selle nimel, et takistada Ukrainal oma võimet arendamast," ütles teisipäeval USA kaitseminister Lloyd Austin.

Esmaspäeval toimusid õhurünnakud kahe Venemaal asuva sõjalennuvälja vastu. Teisipäeval vihjas USA asevälisminister Victoria Nuland, et rünnakud korraldas Ukraina.

"Keegi pole võtnud vastutust droonirünnakute eest. Ukraina rahvas on väga uuendusmeelne, nad teevad ise oma droone, mis on uskumatult tõhusad," ütles Nuland telekanalile CNN.

Teisipäeval kommenteeris rünnakuid ka USA välisministeerium.

"Me võimesta Ukrainat rünnakuteks oma piiride taha. Me ei julgusta Ukrainat piiritagusteks rünnakuteks," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price.

Tema sõnul pole seni tõendeid, et Ukraina ründas Venemaa lennuvälju.

Price`i sõnul pole USA andnud Ukrainale relvi, mida saaks kasutada Venemaa territooriumi ründamiseks. "Me oleme väga selgelt öelnud, et need on kaitsevarustused," lausus ta.

ISW: Ukraina väed teevad Harkivi oblasti kirdeosas edusamme

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul teevad Ukraina väed Harkivi oblasti kirdeosas väikeseid edusamme. Ka Venemaa kaitseministeerium teatas, et Ukraina väed võtsid oma kontrolli alla Kõslivka asula. See asula on Svatovest umbes 25 kilomeetri kaugusel.

Luhanski oblasti juht Serhi Haidai teatas, et Vene väed üritavad hoida oma positsioone kogu Svatove-Kreminna rinde ulatuses. Venemaa blogijad väidavad, et Svatove lähedal tegutsevad 1. kaardiväe tankiarmee sõdurid.

Zelenski külastas Donetskis Ukraina vägesid

"Praegu on kõige keerulisem olukord Ukraina idaosas, mul on au olla siin koos meie kaitsjatega. Usun, et järgmine kord kohtume Donetskis, Luhanskis ja olen ka kindel, et Krimmis," ütles Zelenski sõduritele.

Hiljem külastas Zelenski Harkivis haavata saanud sõdureid.