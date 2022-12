Küsitlus näitab Eesti elanike suurt maksutahet

Maksu- ja tolliameti (MTA) tellimusel tehtud maksutahte uuringust selgus, et 91 protsenti Eesti elanikest tunneb, et maksude maksmine on nende kui kodanike tähtis kohustus ning 90 protsenti inimestest mõistab, et maksude eest saadakse riigilt vastu teenuseid. MTA usaldusväärsus ja efektiivsus jätkuvalt suur.

"Maksusüsteemis ei ole viimastel aastatel suuri muutusi olnud. See on inimestele tuttav ja maksutahe, mille üks osa on teadlikkus, seega kõrge," sõnas maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi pressiteate vahendusel.

2022. aasta maksutahte uuringust selgus, et 93 protsenti elanikest maksab kõik maksud enda sõnul alati korrektselt ära ning 96 protsenti maksab need enda sõnul alati õigel ajal. 88 protsenti inimestest teab, kuidas makse maksta ja mille pealt peab makse tasuma (nt palgalt, lisatulult jms) ning 90 protsenti teab, et maksude eest saadakse riigilt vastu teenuseid. Siiski arvab 20 protsenti elanikest, et maksude tasumist on lihtne vältida.

"Üks olulisemaid tulemusi uuringust, mida peame oma järgmise aasta tegevuste planeerimisel arvesse võtma, on seos maksutahte ja majandusliku elujärje vahel. Mida raskem on inimestel, seda ahvatlevam tundub maksukohustusest kõrvale hoida. See saab eriti määravaks majanduslanguse perspektiivis," ütles Uukkivi.

Nii nagu varem, on ka 2022. aastal saanud MTA kõige parema hinnangu asutuse usaldusväärsusele ja efektiivsusele, kõige enam on paranenud hinnang koostööle ja valmisolekule inimesi juhendada.

"Kõige enam on paranenud hinnang meie koostöövalmidusele ja klienditeeninduses võetud juhendavale suunale. See näitab, et nõustav ja toetav lähenemine meie klienditoe poolt on vilja kandnud ning maksu- ja tolliameti poole pöörduvad inimesed tunnevad, et koostöö laabub. Võime Eesti inimeste hinnangutega igati rahule jääda, see on sihipärase töö tulemus ja seda tuleb jätkata," tõdes Uukkivi.

Maksutahte uuringut korraldatakse MTA tellimusel juba viiendat aastat, seekord teeb uuringu KantarEmor ning kokku küsitleti 1329 elanikku.

Maksutahte uuringu eesmärk on välja selgitada 15–74-aastaste Eesti elanike hoiakud ja uskumused maksude maksmise, MTA, maksualaste normide, riskide ja karistuste ning Eestis kehtiva maksusüsteemi suhtes. Uuring võimaldab hinnata viimaste aastate jooksul arengut võrdluses aastatel 2018–2021 maksutahte uuringu tulemustega ning annab seeläbi MTA-le infot valdkonna edasiseks arendamiseks.