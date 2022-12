Perling: rasedus ei tohiks kohtupidamist välistada

Kohtupidamist Keskerakonna kunagise juhtpoliitiku ja endise haridusministri Mailis Repsi üle ei tohiks peatada seetõttu, et Reps on rase või et tal on mitu last, ütles endine riigi peaprokurör Lavly Perling.

"Arvan, et mul on empaatiavõime olemas, aga pean tunnistama, et kui kogu see lugu algas, siis mind hämmastas suhtumine, et meil on ema ja naine, kellele peame andma teistsuguse kohtlemise. Vabandage, aga ma loodan, et naised – olgu emad või mitte – ei taha teistsugust kohtlemist, kui on toime pandud vargus. Ole sa ema või naine - kui oled pannud toime teo, pead vastutama, eriti kui oled olnud kõrge riigiametnik," rääkis Perling kolmapäeval "Vikerhommikus".

Esmaspäeval avaldas lastearst Adik Levin Eesti Päevalehes artikli, milles palus peaprokurör Andres Parmasel lõpetada Repsi üle peetav kohtuprotsess ning teatas seejuures, et Reps ootab kaksikuid.

Perlingu hinnangul ei saa see siiski olla argumendiks kohtuprotsessi peatamisele: "Kuulge – tegemist on ikkagi väga täiskasvanud naisega, kes ise on tekitanud selle olukorra, et ta peab rasedana kohtu ees seisma."

Perling möönis, et Reps on kelmuse ja omastamise süüasjas kohtus siiski praegu veel kahtlusalusena.

Endise peaprokuröri sõnul on Eesti kohtusüsteem väga viisakas ja humaanne, kuid see ei peaks välistama kohtupidamist, kui on kahtlus seaduserikkumises. "Eks kriminaalmenetluses osalemine ongi stress, loomulikult. Aga me küsime siiski – ta on ju seal mingil põhjusel ja selle on ta ise tekitanud. Lapsed on väga toredad, aga me räägime riigi juhtimise tasandi inimesest, kelle peab olema vastutustunne," rääkis Perling.

Kohtupidamisel tuleb lisaks inimeste tervisele arvestada ka sellega, et kogu ülejäänud ühiskond tahab saada vastuseid, kas inimene pani või pannud kuritegu toime ja tahavad näha, et inimene, kes pani kuriteo toime, ka vastutab selle eest, rõhutas endine prokurör.

Perling on erakonna Parempoolsed juht ja kandideerib eelseisvatel riigikogu valimistel. Ta oli aastatel 2014–2019 riigi peaprokurör.