Analüüsifirma: pandeemia tõttu võib talvel surra miljon hiinlast

Ajaleht Financial Times kirjutab, et analüüsifirma Wigram Capital Advisors koostatud mudeli järgi võib Hiinas lähikuudel koroonasurmade arv järsult tõusta. Kõige hullema stsenaariumi korral võib pandeemia tõttu talvel surra miljon hiinlast.

Piirangute kaotamise tõttu võib Hiinat tabada enneolematu koroonalaine. Sünge ennustuse kohaselt võib märtsis surmade arv jõuda 20 000 inimeseni päevas. Järsult tõuseb ka haiglaravi vajavate inimeste hulk.

Hiinas on paljud vanemad inimesed endiselt vaktsineerimata. Peking aga ei taha lääneriikidest osta kaasaegseid mRNA vaktsiine.

"Oht seisneb selles, et Hiina võimud alahindavad, kui palju tööd ja kulutusi on ülejäänud maailm teinud, et nad saaksid nüüd koos viirusega koos elada. Hiina pole midagi teinud, et selleks sammuks valmis olla," ütles Wigrami juht Rodney Jones.

Wigrami mudelid kasutavad vaktsineerimise ja demograafilisi andmeid. Samuti kasutas firma Singapuri, Austraalia, Uus-Meremaa ja Hongkongi varasemaid andmeid, vahendas Financial Times.

Investeerimispank Goldman Sachs prognoosib, et Hiina kompartei hakkab rohkem piiranguid leevendama alles järgmise aasta teises kvartalis. Võimud tahavad parandada tervishoiusüsteemi ja vaktsineerida rohkem vanemaid inimesi.