Ungari loobus kütusehinna piirmäärast

Ungari valitsus otsustas teisipäeval loobuda kütusehinna piirmäärast, kuna see tõi riigis kaasa suure kütusepuuduse.

Ungari suurima tanklafirma MOL juht Zsolt Hernadi ütles, et kütusehinna piirmäär tõi kaasa kütusepuuduse. Hernadi sõnul muutus olukord juba kriitiliseks ja soovitas valitsusel hinnalaest loobuda, vahendas Reuters.

Teisipäeva õhtul teataski peaminister Viktor Orbani kantseleijuht Gergely Gulyas, et valitsus loobub piirhinnast.

"Me ei saanud enam oodata, kuna see on ainus viis varustuskindluse tagamiseks," ütles Gulyas.

Gulyas ütles, et hinnalae kaotamine kiirendab riigis inflatsiooni veelgi. Ungari tarbijahinnaindeks tõusis oktoobris aastaga 21 protsenti.

MOL teatas juba varem, et puuduse leevendamiseks peab riik rohkem kütust importima.

Eelmise aasta novembris kehtestas Budapest 95-oktaanilisele bensiinile ja diislikütusele piirmäära. See on 480 forint ehk 1,17 eurot liitri kohta. Bensiini hind tõuseb nüüd 640 forintini.

2022. aasta aprillis toimusid Ungaris ka parlamendivalimised, mille võitis Orbani koduerakond.