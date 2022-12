Saksa võimud korraldasid paremäärmuslaste vastu suure haarangu

Ajaleht The Guardian kirjutab, et Saksamaa politsei viis kolmapäeval läbi suure haarangu ja vahistas 25 paremäärmuslast. Võimude teatel plaanisid paremäärmuslased korraldada riigipöörde.

Üleriigilises haarangus osales umbes kolm tuhat politseinikku, kes otsisid läbi 130 kinnistut. Võimude teatel vahistasid korrakaitsjad 25 rühmituse Reichsbürger (Reichi kodanikud) liiget.

Mõned selle rühmituse liikmed ei tunnusta sõjajärgse Saksamaa põhiseadust ja on varem nõudnud valitsuse kukutamist. Organisatsiooni toetamises kahtlustatakse ka üht Venemaa kodanikku.

Der Spiegel teatas, et võimud otsisid läbi ka Saksamaa eriüksuse KSK kasarmud. Võimud kahtlustavad, et mõned üksuse liikmed on seotud paremäärmuslastega.

Prokuröride sõnul tahtsid kahtlusaluste juhid korraldada riigipöörde. Võimude teatel olid kahtlusalused teadlikud, et seda eesmärki on võimalik saavutada ainult jõudu kasutades.