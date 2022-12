Läti restoranide liit: Riia vanalinn muutub tasapisi kummituslinnaks

Läti Raadio uuris, kuidas Riia vanalinnas toimub pärast pandeemiat äritegevus. Paljud aknad on pimedad, ustel on üüripakkumised. Ettevõtjad kurdavad, et pandeemia tõttu vähenes firmade rahavoog, kuna kliente jäi järsult vähemaks, vahendas LSM.

Riia ajaloolises kesklinnas on oma uksed sulgenud umbes 20 ettevõtet.

Läti hotellide ja restoranid liit tunnistas, et pandeemia mõjusid tunnevad praegu kõige tugevamalt toitlustusfirmad.

"Turistide voog on väiksem, vähem on ka lätlasi ning järelikult on Riia vanalinnast saamas kummituslinn," ütles hotellide ja restoranide assotsiatsiooni tegevdirektor Santa Graikste.

Vanalinna probleem on jõudnud ka linnavolikogu päevakorda. Võimud plaanivad nüüd korraldada erinevaid üritusi, mis meelitaksid vanalinna rohkem turiste ja kohalikke inimesi.