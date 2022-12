Parteid toovad Eesti suuruselt teise valimisringkonda esinumbriteks tuntud nimed

13 mandaadiga Tallinna kesklinna, Lasnamäe ja Pirita valimisringkond on eriilmeline - Lasnamäe, kust tuleb üle 55 protsendi ringkonna valijatest, on oma rahvusliku koosseisu tõttu olnud aastaid Keskerakonna kants. Kesklinna ja Pirita valijad on varasemalt andnud oma hääli rohkem Reformierakonnale. Ka neil valimistel ei paista teised parteid ülemäära vene valijale panustavat, kui vaadata erakondade valimisnimekirju ning vene valija puhul on pigem küsimus, kui aktiivselt ta valimistel välja tuleb.

Eelmistel, 2019. aasta riigikogu valimistel sai Keskerakond 37,6 protsenti ringkonna häältest. Kokku anti Keskerakonnale 26 335 häält. Neli aastat varem 2015 oli Keskerakonna tulemus kokku 31 706 häält ja 42,7 protsenti toetust ehk vaatamata selgele võidule oli tulemus 2019. aastal kesisem. Selle põhjuseks võis olla asjaolu, et 2019. aastal osales valimistel ca 5000 inimest selles valimisringkonnas vähem. Ehk Keskerakonna valija ei tulnud enam nii aktiivselt välja kui varem. Sama juhtus ka Ida-Virumaal.

Vene valija aktiivsus või passiivsus võib olla oluline ka sel korral. Küsitlused on näidanud, et pärast Ukraina sõja puhkemist on suur osa vene valijaid loobunud oma eelistuse väljendamisest. Ka Keskerakond on kaotanud oma toetust selles valijagrupis. Osa vene valijaid on liikunud kõhklejate hulka, osa on leidnud aga enda uueks eelistuseks EKRE. Nii Emori kui ka Norstati andmetel eelistab 23 protsenti muust rahvusest valimisõiguslikest kodanikest EKRE-t. Kas nad ka valimispäeval EKRE ridadest endale sobiva kandidaadi leiavad, on iseküsimus.

Keskerakond - mitu inimest aitab Kõlvart sel korral sisse?

Keskerakond on teatanud, et paneb ettearvatult oma esinumbriks Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti. Eelmistel riigikogu valimistel sai Kõlvart 17 150 häält. Neli aastat varem kandideeris ta Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnosas, sest erakonna esinumber oli tollal kesklinna, Lasnamäe ja Pirita ringkonnas Edgar Savisaar, kes sai 25 057 häält.

Viimastel kohalikel valimistel pani aga Kõlvart Lasnamäe linnaosast tasku 27 663 häält. Tema tuules tegi paremuselt teise tulemuse Vladimir Svet 3374 häälega. Samas oli kohalikel valimistel Keskerakonnal oma valijaid lihtsam mobiliseerida, sest mängiti meie versus kõik teised vastandusele.

Kõlvarti kohta üks huvitav fakt - oma debüüdi valimistel tegi ta 1999. aasta kohalikel valimistel, kui kandideeris Lasnamäel hoopis Mõõdukate nimekirjas ja sai 86 häält. Veel kehvemini läks tal 2003. aasta riigikogu valimistel, kui ta sai 33 häält. Tema läbilöök poliitikas algas alles pärast Keskerakonnaga ühinemist 2008. aasta lõpus.

Kõlvartile lähevad riigikogu valimistel tuge tegema või tema häälte tuules riigikogusse sisse pääsema Maria Jufererva-Skuratovski, Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko jt. Neist tähele soovitatakse panna Sveti käekäiku, kes erineb rattateede ja parkide jutuga tavapärasest Keskerakonna kandidaadist ning pigem pakub konkurentsi sotside jutupunktidele.

Mihhail Kõlvart. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Eelmistel valimikstel kandideerinud Mihhail Korbi kandideerimise kohal on aga suur küsimärk, seda seoses Porto Franco kaasusega.

Kindlasti on vaja Keskerakonnal ka tugevat eestlasest kandidaati, sest eelmise korra teine number Mailis Reps üldse ei kandideeri ja viies number Erki Savisaar kandideerib hoopis Kagu-Eestis. Nemad said kahepeale eelmisel korral ligi 3000 häält.

Suure tõenäosusega kandideerib selles ringkonnas endine keskkonnaminister Tõnis Mölder. Kandideerib ka Tallinna kesklinna vanem Monika Haukanõmm, kes nelja aasta eest oli hoopis SDE teine number. Kas kandideerib ka 29. septembril Pirita linnaosa vanemaks saanud ja novembris Keskerakonnaga liitunud Kaido Saarniit, on veel küsimärk.

Reformierakond - Purga ja Joller peavad korvama KPR-i hääli

Kuigi Siim Kallas plaanis algselt suurest poliitikast lahkuda ja valimistel mitte kandideerida, ta seda siiski märtsikuus teeb. Kas oli selle põhjuseks terviseprobleemidest üle saamine, nagu ta on ise öelnud või ka asjaolu, et erakonna tegemistest tõmbas end tagasi Euroopa kontrollikotta siirdunud Keit Pentus-Rosimannus, kes oli eelmisel korral oravapartei teine number ja 2015. aastal esinumber.

Siim Kallas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Nelja aasta eest sai Kallas 8733 häälega isikumandaadi. Pentus-Rosimannus toetas teda 2482 häälega. Viimase hääled peab nüüd "koju tooma" Heidy Purga, kes eelmine kord kandideeris Põhja-Tallinnas. Samas kandideeris Purga edukalt kohalikel valimistel Pirital, kus sai 1030 häält, mis oli parem tulemus kui näiteks Isamaa erakonnal seal kokku (910 häält).

Tuge loodetakse ka ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias aktiivselt sõna võtvalt perearst Karmen Jollerilt, kes teeb valimiste debüüdi ja on neljandal positsioonil. Kahe naise vahele mahub Andres Sutt.

Reformierakonna 15-liikmelisel nimekirjal on vaid üks puudus - seal pole mitte ühtegi vene nime.

EKRE-l esinumber Kunnas, debüteerib Eeva Helme

Ka EKRE läheb välja oma eelmiste valimiste esinumbri Leo Kunnasega. Ta sai nelja aasta eest 4813 häält, mis oli Kõlvarti ja Kallase järel paremuselt kolmas tulemus ja tähendas ringkonnamandaati. Kunnas võib vabalt teha ka parema tulemuse ning omaette väikese võistlusmomendi pakub, kes saab rohkem hääli, kas Kunnas või Isamaa esinumbrina kandideeriv Riho Terras.

Leo Kunnas. Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

EKRE teine number on Eeva Helme. Erakonna esimehe Martin Helme abikaasa, kes tegi kohalikel valimistel eduka debüüdi hoopis Pärnumaal Lääneranna vallas. Eeva Helme on erakonna üldnimekirjas 15. positsioonil.

"Minu kõige tugevamaks motivatsiooniks eesseisvatel valimistel on, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond saaks moodustada valitsuse ja riigi peaministriks saaks Martin," märkis Eeva Helme oma kandideerimist põhjendades.

EKRE nimekirjas leiab selles ringkonnas kandideerimas ka Mait Talu, Ivan Makarovi, Aat Purje, Harri Kingo jt. EKRE puhul on üks võtmeküsimusi, kuivõrd suudavad nad oma kasvava toetuse venekeelsete valijate seas konkreetsete kandidaatide näol ära kasutada.

Sotsid panustavad Ossinovskile ja abilinnapeadele

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esinumbriks selles valimisringkonnas saab suure tõenäosusega Tallinna linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski. Ta oli sel positsioonil ka nelja aasta eest ja sai 2680 valija toetuse.

Jevgeni Ossinovski. Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

Sotside nimekirjas näeme me kandideerimas ilmselt ka Tallinna abilinnapeasid Madle Lippust ja Kaarel Oja. Kindlasti ka kodanikuaktivist Maris Hellrandi.

Kui sotsiaaldemokraatide nimekirjast mingit miinust otsida, siis on selleks praegu teada olevate kandidaatide suhteliselt sarnane tüpaaž. Ehk nad võivad hakata üksteise hääli sööma ja jätta mingid valijagrupid kõnetamata.

Isamaa leidis Terrase näol vajaliku lisanduse

Isamaa puhul on kindel, et nende ridades ei kandideeri nende eelmiste valimiste number kaks ja edukaim häältetooja (1259) Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Kõhkleb ka eelmiste valimiste esikandidaat Sven Sester (1154).

Väga suure tõenäosusega paneb Isamaa oma esinumbriks selles ringkonnas Euroopa Parlamendi saadiku, endise kaitseväe juhataja Riho Terrase. Riigikogu valimistel Terras varem kandideerinud pole, kuid Euroopa Parlamendi valimistel (kogu Eesti on üks valimisringkond) sai ta 21 477 häält. See oli korralik tulemus ja sisuliselt võrreldav EKRE parima Jaak Madisoni 22 819 häälega.

Viimastel kohalikel valimistel sai ta Tallinna kesklinnas Isamaa parimana 837 häält. Seda kõike arvestades võiks ringkonnamandaat olla Terrasele jõukohane. See eeldab muidugi ka aktiivset kampaaniat

Riho Terras Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Isamaa nimekirjast leiame kandideerimas ka Tarmo Kruusimäe, Marko Kaljuveeri ja Pille Lille. Neist Kruusimäe kandideeris eelmisel korral Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine ringkonnas ja sai 1811 häält. Marko Kaljuveer teeb aga valimisdebüüdi.

Eesti 200 - Reinaas läheb kordama Kallase tubli tulemust

Eesti 200 sai eelmistel valimistel Tallinna kesklinna, Lasnamäe ja Pirita valimisringkonnas 5,4 protsenti häältest, mis oli parem kui erakonna üldtulemus 4,4 protsenti. Erakonna tollane esimees Kristina Kallas sai 2306 häält, mis oli kõigist selle ringkonna kandidaatidest paremuselt kuues tulemus. Eelseisvatel valimistel kandideerib Kallas aga Tartu linnas ehk partei tuleb välja uue esinumbriga. Ja mitte ainult, ka eelmiste valimiste teine number Kalev Stoicescu kandideerib sel korral mujal - Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal.

Marek Reinaas. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Eesti 200 pole veel lõplikult otsustanud, aga nende esinumbriks saab suure tõenäosusega Marek Reinaas. Reklaamiettevõtjana tuntud Reinaas kandideeris ka nelja aasta eest, aga seda Tallinna esimeses (Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa) valimisringkonnas ja sai 537 valija toetuse. Viimastel kohalikel valimistel läks tal aga palju paremini, kui sai Tallinna kesklinna linnaosas 1939 häält.

Nimekirjas on ka ettevõtja Joakim Helenius, vandeadvokaat Karolina Ebba Anna Ullman, Tallinna volikogu liige Erik Vest, finantsekspert Ron Luvištšuk, avaliku halduse ekspert Sander Maripuu jt.

Rohelised ja Parempoolsed

Roheliste kaasjuht Johanna Maria Tõugu ütles, et nende esinumber selles valimisringkonnas on erakonna asejuht Timur Sagitov.

Timur Sagitov. Autor/allikas: Siim Lõvi

Tema kõrval kandideerivad pikaaegsed Roheliste erakonna liikmed Aleksander Laane, Olev-Andres Tinn, Peeter Raielo ning erakonna asejuht Piret Räni. Samuti kandideerivad Küllike Reimaa ja Tuula Raidna.

Parempoolsete aseesimees Siim Kiisler ütles ERR-ile, et Parempoolsed pole lõplikke valimisnimekirju veel kinnitanud, mistõttu läheb ringkondade esinumbrite avaldamisega veel pisut aega.

· Norstati viimase uuringu järgi lubab selles ringkonnas hääletada Reformierakonna poolt 35, Keskerakonna poolt 23 ja EKRE poolt 17 protsenti.

· Eesti 200 toetusnumber on ligi 10, SDE-l seitse ja Isamaal viis protsenti.

· Need tulemused peegeldavad aga eeskätt erakondade brändide populaarsust. Konkreetsete kandidaatide lisandumine mõjutab sõltuvalt nende tugevusest-nõrkusest erakondade tegelikke toetusnumbreid nii üles- kui ka allapoole. Võib arvata, et näiteks kui Keskerakonna nime kõrval oleks küsitluses ka Kõlvarti nimi, saaks Keskerakond märksa suurema toetuse.

