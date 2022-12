EL-i piires tellitud pakid jõuavad veel jõuludeks kohale

Omniva ja Itella edastavad iga päev kümneid tuhandeid pakke ja lubavad, et Euroopa Liidu piires jõuavad need praegu veel jõuludeks kohale. Pakiliiklust mõjutavad aina rohkem juba eelmisel kuul alanud postikaubanduse sooduskampaaniad.

Kõige paremini läheks pakiautomaadi lahtrisse mängukaru. Karpi pleki sisse rammida ei saa. Kui pakk on liiga suur, tuleb see vahel harva koduuksel kätte anda.

Iga päevaselt viib Omniva 40 000 kuni 50 000 pakki ja Omniva bürootöötajad saavad praegu toast välja eesliinitöötajatele appi.

"Meie, kes me siin kontorist aeg-ajalt abiks käime, peamiselt teenindamegi pakiautomaate, kuna nende asukohad on meil alati teada," ütles Omniva Eesti pakiautomaadi osakonna juht Rauno Riiner.

"Eelmisel talvel õnnestus käia sorteerimises abis, aitasin pakke liinile tõsta. Täna katsetan esimest korda pakiautomaatide täitmist," ütles Omniva Eesti turundusspetsialist Britta Unt.

Itella pakiterminali läbib ööpäeva jooksul kümneid tuhandeid pakke. Aastaringselt on abiks renditööjõud, praegu on selle osakaal suurim. See on suures ulatuses öötöö – 80 protsenti pakkidest tuleb liinilt võtta, skaneerida ja sihtpunkti minevasse kasti panna öösel. Pakiautomaatide juures peab tundma käibelolevat IT-süsteemi.

"Valdavalt on meil pakiautomaatide juures inimesed klienditeenindajatena tööl, kes teevad seda juba mitmendat aastat. Neil on tunnetus hea. Ja seal on oluline keeleoskus – eesti keeles, vene keeles, võib-olla natukene inglise keeles," rääkis Itella transpordiüksuse direktor Rauno Parras.

Tellimine elavneb koos sooduspakkumiskampaaniatega. "Sel aastal läks asi lahti novembri keskpaigast, kui oli E-esmaspäev – Eesti e-kaupmeeste kampaania. Sealt edasi tuli kohe otsa küberreede jne. See oli juba rahvusvaheliste Amazonide ja Zalandode ostukampaaniad," selgitas Parras.

Kingituse saatjatel on aeg ärgata – kaugetesse maadesse on kingitust saata juba hilja, Euroopa Liidu piirides jõuab kaup veel kohale.

"Väljapoole Euroopa Liitu tellides me täna enam lubada ei saa, et pakid kohale jõuavad. Euroopa Liidust kõik, mis meile jõuab enne 22. detsembrit, jõuavad 24. detsembriks kuuse alla," ütles Omniva juhatuse liige Kristi Unt.

Euroopa Liidus jõuab pakk kohale umbes kümne päeva jooksul. Väljaspool võib arvestada paarist nädalast kuni kuu ajani.