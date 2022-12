Saksa konstitutsioonikohus kiitis heaks Euroopa Liidu ühisvõla väljastamise

Saksamaa konstitutsioonikohus otsustas, et Euroopa Liit võib väljastada ühisvõlga taasterahastu rahastamiseks. Samas ei olnud kohtu otsus otsene heakskiit ega soovitus, rõhutab Politico.

Euroopa Liit võib Saksa konstitutsioonikohtu hinnangul väljastada ühist võlga 750 miljardi euro suuruse taasterahastu rahastamiseks.

Saksa kõrgeima kohtu hinnangul on esimest korda plaanitud ühisvõla väljastamine seaduslik, kuna see on ajutine, erakordne ja seotud konkreetse eesmärgiga ning ei ole suurem summa kui kogu Euroopa Liidu eelarve kokku.

Samas hindas kohus, et Euroopa Liit ei tohi laenata täitmaks üldist Euroopa Liidu eelarvet, toob Politico esile.

Taasterahastu, mis on tuntud ka kui NextGenerationEU, lepiti kokku 2020. aasta juulis.

Samal ajal lepiti kokku majandusbloki ühe triljoni euro suurune seitsme aasta eelarve.

Kuna taasterahastu võla abil rahastamine suudeti kokku leppida, siis on tehtud üleskutseid sarnase ühisvõla kehtestamiseks teiste projektide, nagu Ukraina ülesehitamise, tarbeks.

Jacques Delors'i keskuse analüütiku Thu Nguyeni hinnangul ei soosi Saksa kohtu otsus suuremat Euroopa Liidu rahalist lõimumist.

Taasterahastu koosneb osaliselt toetustest ja osaliselt laenudest ning selle abil on kavas liikmesriikides viia läbi ühiselt kokku lepitud reformid ja investeeringud.

ZEW majandusanalüüsi grupi analüütiku Friedrich Heinemanni sõnul jätab Saksa konstitutsioonikohtu otsus siiski ukse avatuks ka tulevikus ühisvõla võtmisele kui seda võetakse konkreetsel eesmärgil.